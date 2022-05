Wat is het nieuwste iPhone-model en wat biedt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigt meestal elke september een nieuwe iPhone aan, en meestal is er meer dan één model om uit te kiezen. Elk jaar verandert het nummer, maar het nummer komt niet overeen met het jaar waarin het werd aangekondigd, wat betekent dat het een beetje lastig kan zijn om bij te houden welke de nieuwste iPhone is.

Maar maak je geen zorgen, wij zijn er om je te helpen.

De nieuwste en nieuwste iPhone is de iPhone SE (2022) die in april 2022 arriveerde. Het is het instapmodel van de iPhone en het ontwerp verschilt van dat van de vlaggenschipmodellen. Er is gekozen voor Touch ID in plaats van Face ID.

Als je je afvraagt wat de nieuwste iPhone met Face ID is, dan is het nieuwste model de iPhone 13.

De iPhone 13-serie heeft vier modellen - de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max - en ze werden allemaal in september 2021 aangekondigd.

We hebben een heel artikel gewijd aan de verschillen tussen de iPhone 13-modellen om je te helpen uit te zoeken welk iPhone 13-model voor jou het meest geschikt is als je het nieuwste model wilt.

Een korte samenvatting: de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max hebben dezelfde functies als elkaar, maar ze verschillen in formaat en schermgrootte. Hetzelfde geldt voor de iPhone 13 mini en iPhone 13, waarbij de verschillen alleen de fysieke grootte en de schermgrootte zijn.

De Pro-modellen bieden echter extra functies ten opzichte van de standaard iPhone 13-modellen, waaronder een meer premium afwerking, een beeldscherm met een snellere verversingssnelheid, grotere batterijen, een derde cameralens, een LiDAR-sensor, verschillende opslagopties en een andere GPU.

We hebben ook een artikel waarin wordt uitgelegd hoe de iPhone 13-modellen verschillen van de iPhone 12- en iPhone 11-modellen, voor het geval je een keuze moet maken tussen de nieuwe en oudere modellen. Dat kun je hier lezen.

Hoewel je natuurlijk de nieuwste iPhone modellen bij Apple kunt kopen - en dat zijn zoals we al zeiden momenteel de iPhone 13 modellen - zijn sommige oudere modellen ook nog steeds te koop via Apple, maar ook elders.

Apple verkoopt de volgende modellen:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone SE (2022)

Je kunt alles lezen over elk iPhone-model en hoe ze zich verhouden tot de rest van het assortiment in ons aparte artikel over welke iPhone het beste bij jou past.

De volgende Apple iPhone zal naar verwachting de iPhone 14 gaan heten en zal naar verwachting in september 2022 worden aangekondigd. Er worden weer vier modellen verwacht, maar geen iPhone 14 mini. Volgens de geruchten krijgen we een iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max te zien.

Je kunt alle geruchten rondom de iPhone 14 en iPhone 14 Max lezen in onze aparte feature. We hebben er ook een over de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

