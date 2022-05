Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de complexe variabelen tussen de verschillende soorten opvouwbare telefoons is de manier waarop ze hun scherm aan de buitenkant aanpakken. Sommigen kiezen voor een in principe volledige smartphone-ervaring aan de buitenkant, terwijl anderen kleinere schermen hebben die meer op meldingen zijn gericht.

Apple's langgeruchte opvouwbare telefoon (of toestel, afhankelijk van de grootte) zou een nog uniekere benadering kunnen kiezen, volgens industrie-analist Ming-Chi Kuo.

Hij meldt dat Apple overweegt een E Ink-scherm te gebruiken aan de buitenkant van zijn opvouwbare telefoon, met als belangrijkste voordeel een enorme energiebesparing in vergelijking met vrijwel elk ander soort scherm aan de buitenkant.

Apple is het Electronic Paper Display (EPD) van E Ink aan het testen voor toekomstige opvouwbare apparaten als dekscherm en tablet-achtige toepassingen. De kleur EPD heeft het potentieel om een mainstream oplossing voor opvouwbare apparaten 'must-have cover/tweede scherm dankzij de uitstekende energiebesparing te worden - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022

Het betekent ook niet beperkt te zijn tot zwart-wit traag-refresh graphics, hetzij - nieuwere E Ink versies, zoals de derde generatie eerder dit jaar gelanceerd, hebben volledige kleur en flexibiliteit om te werken rond vouwen of zelfs scrollende displays.

Dit wordt begeleid door het feit dat Apple naar verluidt in een vroeg stadium van de ontwikkeling zit, met Kuo die eerder heeft gemeld dat hij denkt dat 2024 het vroegste venster is waarin we daadwerkelijk bewijs van de telefoon in een officiële hoedanigheid zouden kunnen zien.

Verwacht er dus niet te veel van, maar de mogelijkheid van een E Ink display is zeker een interessante wending.

Geschreven door Max Freeman-Mills.