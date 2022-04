iPhone 14 Pro lek onthult display met pil-en-gat ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Over de volgende iPhone van Apple, vermoedelijk de iPhone 14-serie, doen al veel geruchten de ronde. De Pro-modellen zullen naar verwachting voorzien zijn van nieuwe displays met een pilvormige uitsparing en een gat voor de Face ID-sensoren en frontcamera. Nu is er een real-world afbeelding van de nieuwe telefoons online opgedoken.

Op de Chinese social media website Weibo (via @SaranByte op Twitter en gemeld door 9to5Mac) zijn voorste glazen panelen opgedoken voor alle vier de iPhone 14 modellen. De gelekte afbeelding onthult niet alleen het pil-en-gat ontwerp voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, maar ook dunnere bezels en een hogere beeldverhouding voor die handsets. De afbeelding laat ook zien dat de standaard iPhone 14 en iPhone 14 Max modellen dezelfde inkeping zullen hebben als de iPhone 13 modellen. Houd in gedachten dat deze gelekte afbeelding niet is bevestigd, maar het lijnt met eerdere lekken die we tot nu toe hebben opgespoord.

iPhone 14 frontpanelen zijn uitgelekt op Weibo - hier zijn de veranderingen om op te letten:

1) dunnere bezels op de Pro-modellen, zoals gemeld door andere bronnen

2) beeldverhouding is ook iets anders op de Pro's (19,5:9 naar 20:9); dit bevestigt met 9to5Mac's rapport met betrekking tot langere displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP- Saran (@SaranByte) April 28, 2022

Andere geruchten over de iPhone 14 Pro zijn een 48-megapixelcamera achter en een verbeterde camera aan de voorkant met autofocus, en meer. Zie Pocket-lint's gids over de aankomende iPhone 14 voor meer geruchten.

Apple brengt zijn nieuwe vlaggenschip iPhone-modellen doorgaans in september uit, en normaal gesproken op de tweede dinsdag van de maand. Dat is al een aantal jaren het patroon - althans, als je 2020 buiten beschouwing laat. Ervan uitgaande dat Apple doorgaat met deze strategie, is het mogelijk dat de iPhone 14 en iPhone 14 Max op 13 september 2022 worden aangekondigd. Als we het bij het rechte eind hebben, verwachten we dat de pre-orders voor de iPhone 14-modellen op de vrijdag na de aankondiging worden geopend, dus op 16 september, en dat het toestel dan waarschijnlijk op 23 september 2022 verkrijgbaar zal zijn. Vergeet niet dat dit slechts giswerk is.

Natuurlijk is er nog niets bevestigd, en dat zal ook de komende maanden niet het geval zijn, maar deze datum zouden we nu alvast in onze agenda zetten.

