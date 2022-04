Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaar de iPhone 14-serie onthullen, maar op basis van het nieuwste lek, zal er meer differentiatie zijn tussen de standaard en Pro-modellen en het bewijs blijft suggereren dat we geen mini-model zullen zien.

Bloomberg's Mark Gurman, die een uitstekende staat van dienst heeft als het gaat om Apple lekken, heeft in zijn nieuwste editie van zijn Power On nieuwsbrief gezegd dat we dit jaar een 6,7-inch standaard iPhone 14 zullen zien, in plaats van een 5,4-inch iPhone mini.

Hij beweert dat de iPhone 14 line-up een 6,1-inch iPhone 14, 6,7-inch iPhone 14 Max, 6,1-inch iPhone 14 Pro en een 6,7-inch iPhone 14 Pro Max zal omvatten. Gurman herhaalt ook eerdere geruchten dat de standaard iPhone 14-modellen op dezelfde A15 Bionic-chip zullen draaien als de iPhone 13-modellen, terwijl de iPhone 14 Pro-modellen een sprong naar de A16 Bionic zullen maken.

Zoals eerdere speculaties al suggereerden, zal het algemene ontwerp van de iPhone 14-modellen naar verwachting vergelijkbaar blijven met de iPhone 13-modellen, hoewel de Pro-modellen een overstap naar een nieuwe inkeping zullen zien. Gurman zegt ook dat de Pro-modellen een nieuwe hoofdcamera zullen krijgen, overstappend op een 48-megapixel sensor, terwijl de standaard iPhone 14-modellen op de 12-megapixel sensor zullen blijven die in de iPhone 13-modellen te vinden is.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 April 2022

Daarnaast beweert Gurman dat Apple werkt aan het toevoegen van satellietconnectiviteit aan de iPhone en dat het deze keer klaar zou kunnen zijn. Hij vermeldt ook dat hij heeft gehoord dat het ook naar de Apple Watch zou kunnen komen, hoewel hij niet zeker weet of dit voor de 2022 of 2023 modellen zou zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.