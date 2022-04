Apple brengt mogelijk eerste 'full-screen iPhone' uit in 2024

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple wil naar verluidt over twee jaar een iPhone met volledig scherm uitbrengen. Dit is volgens een bekende Apple-analist.

Ming-Chi Kuo, die een solide staat van dienst heeft als het gaat om het voorspellen van Apple's aankomende product roadmap, heeft in een tweet beweerd dat een iPhone met een ononderbroken scherm - aka een "volledig scherm" - in 2024 zal arriveren.

Het volledige scherm zou beperkt kunnen zijn tot high-end modellen van de iPhone 16, merkte hij op. Dat betekent dat de iPhone 16 Pro en Max de frontcamera en Face ID onder het display kunnen plaatsen (de standaard- of mini-modellen vermoedelijk niet).

Ik denk dat de echte iPhone met volledig scherm pas in 2024 komt. High-end iPhones in 2024 zouden naast de Face ID onder het scherm ook een frontcamera onder het scherm kunnen plaatsen. Bij weinig licht is de kwaliteit van de frontcamera slecht, en ISP en algoritme zijn cruciaal voor kwaliteitsverbeteringen. https://t.co/vWjeZYZUPK- (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022

Kuo beschreef ook een ontwikkelingshindernis waar Apple tegenaan loopt: "Een toestand met weinig licht is nadelig voor de kwaliteit van de frontcamera, en ISP (Image Signal Processor) en algoritme zijn van cruciaal belang voor kwaliteitsverbeteringen."

Eerder beweerde Kuo dat de iPhone 14 van dit jaar een verbeterde frontcamera zal hebben met autofocusmogelijkheden en een groter diafragma, en dat de telefoon Apple's Face ID-technologie zal verbergen in een pilvormige uitsparing.

Het bedrijf lijkt nog niet klaar om over te stappen op Face ID onder het scherm, en als Kuo's laatste beweringen juist zijn, moeten we misschien nog een paar iPhone-generaties wachten voordat we dat soort innovatie te zien krijgen.

Geschreven door Maggie Tillman.