Apple iPhone 14 zou een front camera upgrade kunnen krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaar zijn volgende iPhones aankondigen en de geruchten zijn in volle gang, met de nieuwste suggestie dat alle vier de modellen een camera-upgrade aan de voorkant zouden kunnen krijgen.

Industrie-analist Ming Chi-Kuo heeft in een tweet beweerd dat de iPhone14-modellen waarschijnlijk zullen overstappen op het aanbieden van autofocus, terwijl ze ook een breder diafragma van f/1.9 zullen bieden.

Volgens Kuo zou het grotere diafragma een beter ondiepte-effect mogelijk maken voor selfies en portretten, terwijl autofocus nuttig zou zijn voor FaceTime- en videogesprekken en livestreaming.

(1/2)

De frontcamera van vier nieuwe iPhone 14-modellen in 2H22 zou waarschijnlijk upgraden naar AF (autofocus) & ongeveer f/1.9 diafragma (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) en f/2.2) - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022

Volgens geruchten zal Apple in 2022 het iPhone mini-model laten vallen en in plaats daarvan de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aanbieden. Volgens de geruchten krijgen de iPhone 14 en 14 Pro een 6,1-inch scherm, terwijl de iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max een 6,7-inch scherm zouden krijgen.

Er wordt ook gezegd dat de iPhone 14 Pro-modellen meer updates zullen krijgen in vergelijking met de standaardmodellen, met een pilvormige uitsnede aan de bovenkant in plaats van de huidige inkeping, evenals een upgrade naar de A16-chipset, terwijl de standaardmodellen naar verluidt bij de inkeping zullen blijven en op de A15-chip zullen blijven die in de iPhone 13-modellen te vinden is.

Voor nu is er nog niets bevestigd, maar als Kuo gelijk heeft, zal het goed zijn om de frontcamera-upgrades op alle vier van de nieuwe iPhones te zien, in plaats van alleen de Pro-modellen.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Britta O'Boyle.