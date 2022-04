Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een afbeelding die beweert mallen te tonen van de Apple iPhone 14 serie is online opgedoken, en biedt details over het ontwerp en de afmetingen van de smartphones.

De foto, die voor het eerst verscheen op Weibo en werd opgepikt door MacRumors, geeft een beeld van vier mallen - waarschijnlijk zijn ze geproduceerd als referentie voor iPhone hoesjes van derden.

Zoals hieronder te zien is, lijken de kleine details die we hebben van de mallen details te bevestigen waarover de afgelopen maanden geruchten zijn geweest - met name met betrekking tot de naamgeving en afmetingen van de line-up.

Zoals we al eerder door tipgevers gesuggereerd zagen, en nu opnieuw in dit nieuwste lek, zou Apple de mini, 5,4-inch versie van de iPhone in 2022 wel eens kunnen laten vallen.

In plaats daarvan lijkt het waarschijnlijk dat de aankomende line-up zal bestaan uit vier telefoons in totaal - twee 6,1-inch en 6,7-inch standaardmodellen, elk vergezeld van Pro-edities van dezelfde grootte.

Volgens deze afbeelding zullen ze bekend staan als iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, waarbij het ontwerp met platte randen van zowel iPhone 12 als iPhone 13 waarschijnlijk grotendeels ongewijzigd zal blijven.

Als we de gelekte iPhone 14-schema's van maart mogen geloven, zal de diktetoename voor alle iPhone-toestellen in 2022 slechts minimaal zijn en is de grootste verandering mogelijk voorbehouden aan de pilvormige inkeping in het display.

Aangezien deze afbeelding alleen de achterkant van de vier modellen laat zien, zullen we moeten wachten tot de volledige onthulling - die in september wordt verwacht - om de volledige ontwerpdetails te ontdekken.

In de tussentijd houden we onze ogen open voor meer iPhone 14 lekken.

Geschreven door Conor Allison.