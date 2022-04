Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone en iPad van Apple hebben een aantal geweldige functies ingebouwd in hun software. Sommige van die functies liggen voor de hand en zijn gemakkelijk te vinden, andere zijn wat meer verborgen.

Wist je bijvoorbeeld dat je van je iPhone rechtstreeks naar je iPad kunt kopiëren en plakken? Of dat je je iPhone zo kunt instellen dat als je dubbel of drie keer op de achterkant tikt, er een snelkoppeling wordt uitgevoerd die jij bepaalt? Er is ook een manier om alle Safari-tabbladen in één keer te sluiten, en een manier om een document te scannen met alleen je iPhone.

We hebben een aparte tips en trucs-functie die je kunt lezen voor meer, evenals camera tips en trucs voor degenen met een iPhone 13 Pro, maar hier richten we ons op een slimme truc genaamd Visual Look Up waarmee je meer informatie kunt achterhalen van een foto in de Foto's-app.

Met Visual Look Up kun je meer informatie te weten komen over populaire bezienswaardigheden, kunst, planten, bloemen, huisdieren en andere objecten die op je foto's staan.

Als je bijvoorbeeld een foto maakt van een hond of kat, maar je weet niet welk ras het is, kan Visual Look Up je dat vertellen. Hetzelfde geldt voor populaire oriëntatiepunten, zoals de London Eye, maar ook voor bloemen en planten en andere voorwerpen.

Het is niet feilloos en het zal niet altijd 100% juist zijn - onze hond is bijvoorbeeld een Mastador, maar het geeft informatie over Vizslas en Labradors - maar het is erg handig voor planten en het is ook nuttig voor oriëntatiepunten.

Visual Look Up is een functie die is geïntroduceerd met iOS 15.4 en iPadOS 15.4. Je hebt dus een compatibele iPhone of iPad met die software nodig. Volg deze stappen om Visual Look Up te gebruiken:

Maak een foto van de bezienswaardigheid, het huisdier, de bloem, het kunstwerk of een ander object waarover je meer informatie wilt Open de Foto's-app op je iPhone Open de foto waarover je meer informatie wilt Als Visueel zoeken beschikbaar is, zie je onderin je scherm een "i" in een cirkel met twee sterren ernaast Tik op dat symbool en er verschijnt meer informatie over de foto onderaan Je ziet dan 'Look Up - Dog' of 'Look Up - Plant' bijvoorbeeld, bovenaan de informatiekaart Tik daarop om resultaten en meer informatie te zien

Als je deze stappen volgt voor een populaire bezienswaardigheid, verschijnt Apple Maps onder Siri Knowledge in de resultaten en geeft het je niet alleen een routebeschrijving naar de bezienswaardigheid vanaf waar je bent, maar is er ook de optie om tickets te kopen. Handig.

Visual Look Up is niet in alle regio's beschikbaar en ondersteunt niet alle talen. Je hebt ook een iPhone met iOS 15.4 of hoger of een iPad met iPadOS 15.4 of hoger nodig en je iPad of iPhone moet zijn uitgerust met de A12 Bionic-chip of nieuwer om de functie te kunnen gebruiken.

Hieronder vind je een lijst met apparaten die Visual Look Up ondersteunen:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3e generatie en nieuwer)

iPad mini (vijfde generatie en nieuwer)

iPad Pro 11-inch (2018 en hoger)

iPad Pro 12,9-inch (2018 en later)

iPad (8e generatie en hoger)

Hieronder vindt u een lijst met de talen die Visual Look Up ondersteunen.

Engels (Verenigde Staten)

Engels (Australië)

Engels (Canada)

Engels (Indonesië)

Engels (Singapore)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Italiaans (Italië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Spaans (Verenigde Staten)

