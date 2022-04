Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De jaarlijkse iOS-verversing van Apple zit er zoals altijd aan te komen en zal tijdens de WWDC-conferentie in juni in detail worden toegelicht, maar er beginnen geruchten te circuleren over hoeveel veranderingen mensen van iOS 16 kunnen verwachten.

De doorgewinterde industrie-analist Mark Gurman heeft onthuld dat er volgens zijn bronnen geen echte verwachting is dat Apple heeft besloten om zijn werk te verscheuren en nog een grote ontwerprevisie van het OS uit te voeren, dus je telefoon zal er waarschijnlijk ongeveer hetzelfde uitzien nadat de update eindelijk is toegepast.

Dat betekent echter niet dat er niets zal zijn veranderd. Zo krijgen notificaties blijkbaar weer volop aandacht, nadat vorige iOS-versies gebruikers vrij continu meer controle hebben gegeven over hoe en wanneer apps notificaties kunnen aanmaken.

Ook de functies voor het bijhouden van de gezondheid van het besturingssysteem staan blijkbaar op de planning voor een update. Of dat nu een nieuwe versie van het Focus-systeem is, met meer aandacht voor welzijn, of iets heel anders, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Het is geen verrassing dat er geen groot herontwerp aan zit te komen. Apple neemt zelden een bijl in zijn werk, tenzij er een dringende noodzaak is, zoals het geval is geweest bij eerdere gelegenheden toen het de werking van de pictogrammen en de visuele taal van zijn apps heeft herzien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.