Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple brengt deiPhone-serie van de volgende generatie doorgaans in de herfst uit. Het wordt meestal aangekondigd naast bijgewerkte versies van iOS en iPadOS, besturingssystemen die zijn ontworpen om de iPhone en iPad van stroom te voorzien.

Zo kondigde Apple in september 2021 iOS 15 en iPadOS 15 aan . Dus dit jaar wordt verwacht dat het iOS 15 en iPadOS 15 zal aankondigen. Deze updates zouden erg op elkaar lijken, met als belangrijkste verschillen dat de ene bedoeld is voor de iPhone en de andere voor iPads met een groter scherm. Hier is alles wat u moet weten over iOS 16 in het bijzonder. We verzamelen details terwijl ze lekken. Bovendien voegen we onze persoonlijke verlanglijst toe.

Onthullingsdatum: waarschijnlijk op WWDC in juni 2022

waarschijnlijk op WWDC in juni 2022 Releasedatum: waarschijnlijk september 2022

Apple kondigt gewoonlijk een grote software-update voor de iPhone aan op zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, WWDC , en geeft onmiddellijk daarna een bèta voor ontwikkelaars uit. Het wordt dan gevolgd door een openbare bèta, die iedereen kan testen. De officiële release voor nieuwere iPhone-modellen komt meestal pas in september aan - op hetzelfde moment als de volgende iPhone. Vorig jaar bracht Apple bijvoorbeeld iOS 15 uit op 20 september (of ongeveer een week na het iPhone 13-evenement). Mocht Apple's iPhone 14-evenement in september plaatsvinden, zoals iPhone-evenementen doorgaans doen, dan zou iOS 16 vermoedelijk een week later uitrollen.

U kunt de nieuwste openbare bèta's van iOS en iPadOS in minder dan vijf minuten installeren. Zorg ervoor dat u eerst lid wordt van het bètasoftwareprogramma van Apple, en dan kunt u de bèta's installeren om te testen. Pocket-lint heeft een uitgebreide handleiding waarin wordt uitgelegd hoe je de openbare bètaversie van iOS kunt installeren als je extra hulp nodig hebt. Houd er rekening mee dat de openbare bètaversie van iOS 16 nog niet beschikbaar is. Het zal waarschijnlijk deze zomer live gaan, na de bètatest voor ontwikkelaars.

iOS 16-compatibiliteit: waarschijnlijk iPhone 7 en hoger

Hoewel Apple elk jaar grote software-updates voor iOS uitbrengt, probeert het ervoor te zorgen dat oudere iPhone-modellen worden ondersteund. iOS 15 werkt bijvoorbeeld soepel op de 2015 iPhone 6S en later. Volgens de Franse site iPhoneSoft ondersteunt iOS 16 echter alleen iPhone-modellen met een A10-processor of hoger. Dat is de iPhone 7 en hoger. Met name de iPhone 6S, 6S Plus en de iPhone SE 2016 zijn niet compatibel.

Opmerking: iPhoneSoft zei ook dat iPadOS 16 "waarschijnlijk niet" compatibel zal zijn met de iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2 of 9,7-inch en 12,9-inch iPad Pro.

Er is op dit moment weinig bekend over iOS 16 omdat het nog niet beschikbaar is. Er zijn slechts een paar dingen uitgelekt over de software, maar neem dit allemaal met een korreltje zout totdat Apple officieel iOS 16 aankondigt.

Ook: widgets toevoegen aan het startscherm van uw iPhone

LeaksApplePro meldde dat iOS 16 "grote widgets" zou moeten introduceren. Het tweette zelfs een afbeelding waarop apps te zien waren in grotere vierkanten en rechthoeken. Maar er zijn critici van dit beeld.

EXCLUSIEF: iOS 16.

Wees voorbereid op interactieve widgets! Apple werkt nu aan deze "grote widgets" die intern InfoShack worden genoemd.

Binnenkort meer over hen vertellen. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 26 januari 2022

Ook: Apple werkt aan een auto-ongelukdetectiefunctie voor iPhone

Volgens geruchten zou de iPhone 14 een auto-ongelukdetectiemodus kunnen hebben die kan bepalen wanneer een aanrijding heeft plaatsgevonden en automatisch hulpdiensten belt. Dit zou vermoedelijk een iOS 16-functie zijn.

Pocket-lint zal deze handleiding bijwerken met een verlanglijstje met functies waar de redactie van de site op hoopt - maar in de tussentijd is hier een functie die de auteur van dit artikel wenst of verwacht in iOS 16:

Lezen: Zal de iPhone 14 Pro een perforator hebben? Mogelijk, en Face ID onder het scherm

Twitter-leaker DylanDKT heeft beweerd dat de iPhone 14 Pro een pilvormige perforatie-uitsparing zal hebben voor de camera aan de voorzijde, en dat het grootste deel van Apple's Face ID-technologie onder het scherm zal worden verborgen in plaats van een grote inkeping te gebruiken. Houd in gedachten dat de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo vorig jaar voor het eerst zei dat de iPhone 14 Pro- en 14 Pro Max-modellen een perforatieontwerp zullen gebruiken. Kuo beweerde ook dat Apple van plan is om Touch ID terug te brengen in de vorm van een vingerafdrukscanner onder het scherm, maar dat zal pas in 2023 gebeuren. Als Apple Face ID onder het scherm zou gebruiken, betekent dit dat iOS ondersteuning zou moeten bieden het.

Ik hoop dat iOS 16 Face ID onder het scherm ondersteunt en dat de volgende iPhone-serie wordt geleverd met de hardware om een dergelijke functie in te schakelen. We willen graag afscheid nemen van de notch en dat schermvastgoed terugkrijgen.

Er gaan geruchten dat er wordt gewerkt aan een AR/VR-headset met de naam Apple Glasses. Het zou zelfs dit jaar nog kunnen verschijnen. Als dat waar is, zou iOS 16 ingebouwde ondersteuning kunnen bieden voor augmented reality-ervaringen die speciaal voor de headset zijn ontworpen. Misschien introduceert Apple naast iOS 16 ook zijn AR/VR-headset op de Worldwide Developers Conference in juni. Dit zou ontwikkelaars de tijd geven om apps voor Apple Glasses te maken.

Apple heeft echter niet bevestigd dat er een Apple-bril komt, dus dit is op dit moment puur speculatie. Hoewel hardware-aankondigingen steeds zeldzamer worden op WWDC, kun je hopen!

Geschreven door Maggie Tillman.