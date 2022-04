Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft misschien al een iPhone aangekondigd in 2022, maar dat zal naar verwachting niet het enige model zijn dat voor het einde van het jaar verschijnt. Maak je geen zorgen, het bedrijf is niet teruggekeerd naar Touch ID en heeft de Face ID -modellen gedumpt. In plaats daarvan komen die modellen pas iets later.

Er worden naar verwachting vier iPhone-modellen toegevoegd aan de reeds aangekondigde iPhone SE (2022) . Dit zouden de iPhone 14 en iPhone 14 Max zijn, samen met Pro-modellen van deze apparaten. Ja, dat betekent dat de iPhone mini dit jaar mogelijk dood is.

We hebben de geruchten rond deiPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max in een aparte functie behandeld, maar hier concentreren we ons op de standaard iPhone 14 en iPhone 14 Max. Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

13 september 2022?

Vanaf $799/£779/€909?

Apple brengt zijn nieuwe vlaggenschip iPhone-modellen meestal uit in september en normaal gesproken op de tweede dinsdag van de maand. Dat is al een aantal jaren het patroon - tenminste als je 2020 negeert.

Ervan uitgaande dat Apple deze strategie voortzet, is het mogelijk dat de iPhone 14 en iPhone 14 Max op 13 september 2022 worden aangekondigd. Natuurlijk is er nog niets bevestigd, en dat zal ook niet voor enkele maanden zijn, maar dat zou de datum zijn die we zouden noteren voorlopig in de agenda.

Als we gelijk hebben, verwachten we dat de pre-orders voor de iPhone 14-modellen worden geopend op de vrijdag na hun aankondiging, die op 16 september zou zijn, en dat de beschikbaarheid dan waarschijnlijk 23 september 2022 zal zijn. Onthoud dat dit voorlopig slechts giswerk is Hoewel.

Wat de prijs betreft, zouden we verwachten dat de iPhone 14 rond dezelfde marge begint als de iPhone 13, namelijk $ 799 / £ 779 / € 909. We verwachten dan dat de iPhone 14 Max ongeveer £ 100/$ 100/€ 100 meer zal kosten, zoals de iPhone 13 Pro Max doet in vergelijking met de iPhone 13 Pro, en zoals de iPhone 13 deed in vergelijking met de iPhone 13 mini. Of de vanafprijs van de iPhone 14 daalt als er dit jaar echt geen minimodel komt, valt nog te bezien, al betwijfelen we of dat zo zal zijn.

Inkeping

IP68 geclassificeerd

Ontwerp met platte rand

Het gerucht gaat dat de Apple iPhone 14-modellen momenteel een soortgelijk ontwerp volgen als hun voorgangers, met een inkeping aan de bovenkant van hun scherm. Er zijn verschillende meldingen geweest van de iPhone 14 Pro-modellen met een pilvormige uitsparing aan de bovenkant van hun scherm, maar er wordt gesuggereerd dat de standaard iPhone 14-modellen de inkeping behouden die we op de iPhone 13-modellen zagen.

Voor de iPhone 14-modellen wordt opnieuw een flat-edge ontwerp verwacht, en het is waarschijnlijk een aluminium frame met een glazen achterkant in plaats van roestvrij staal en glas, wat waarschijnlijk is voor de Pro-modellen.

Er wordt ook verwacht dat de iPhone 14-modellen een IP68-water- en stofbestendigheid zullen bieden en in verschillende kleuren verkrijgbaar zullen zijn. Sommige variaties worden waarschijnlijk vergeleken met de 2021-modellen, hoewel het op dit moment niet duidelijk is wat.

6,1-inch en 6,7-inch

ProMotion-schermen

Geen 5,4-inch model

Volgens de geruchten zal er in 2022 een iPhone 14 en een iPhone 14 Max zijn, in plaats van een iPhone 14 mini en iPhone 14. Er wordt beweerd dat de iPhone 14 een 6,1-inch scherm zal hebben zoals de iPhone 13 , terwijl de iPhone 14 Max zal een 6,7-inch display hebben, wat het in lijn brengt met het iPhone 13 Pro Max -model en daarom waarschijnlijk hetzelfde formaat heeft als de iPhone 14 Pro Max.

Rapporten suggereren dat de standaardmodellen de ProMotion 120Hz-verversingssnelheid van Apple zouden kunnen krijgen. Oorspronkelijk was er sprake van dat Touch ID onder het scherm zou worden geplaatst om naast Face ID te werken, hoewel recentere geruchten suggereren dat dit dit jaar niet het geval zal zijn.

A15 Bionic, 5G

6 GB RAM

64 GB basismodel?

Er is gesuggereerd dat de iPhone 14 en iPhone 14 Max voor 2022 geen processor-upgrade krijgen, maar op de A15 Bionic-chip blijven die alle iPhone 13-modellen van stroom voorziet in plaats van naar de A16 te gaan, wat de iPhone 14 Pro-modellen worden verwacht te kenmerken.

Rapporten beweren dat alle iPhone 14-modellen 6 GB RAM zullen hebben en we weten dat ze allemaal 5G-compatibel zullen zijn, aangezien alle iPhones, inclusief het instapmodel iPhone SE (2022) zijn sinds de iPhone 12-modellen .

In termen van opslag, met de standaard iPhone 13-modellen met 128 GB, 256 GB en 512 GB opties, is het waarschijnlijk dat de iPhone 14-modellen hetzelfde zullen bieden, hoewel er enkele rapporten zijn dat het basismodel zou kunnen beginnen bij 64 GB.

Alle iPhone 14-modellen zullen ongetwijfeld draaien op iOS 16, waar we in juni op WWDC meer over verwachten, hoewel je onze afzonderlijke functie erop kunt lezen voor alle details die we tot nu toe weten.

Dubbele camera waarschijnlijk

Er zijn niet veel geruchten geweest over de iPhone 14-camera's, hoewel wordt verwacht dat ze een dubbele achteropstelling zullen hebben, net als hun voorgangers.

De iPhone 13 mini en iPhone 13 hebben een hoofdcamera en een ultrabrede camera, maar ze missen de telelensfuncties op de Pro-modellen, evenals een aantal functies. Het is waarschijnlijk dat de iPhone 14-modellen ook een hoofd- en ultrabrede sensor aan de achterkant zullen bieden, maar geen telelenssensor en we zouden ook verwachten dat ze niet dezelfde functies bieden als de iPhone 14 Pro-modellen.

Voorlopig zijn de details echter dun op de grond.

Dit is alles wat we tot nu toe over de iPhone 14 en iPhone 14 Max hebben gehoord.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo voorspelde eerder dat Apple uiteindelijk de stap zou zetten om zowel Touch ID onder het scherm als Face ID aan te bieden, en hoewel hij niet dacht dat dit vóór 2023 zou gebeuren, twitterde hij vervolgens dat hij niet denkt dat dit zal gebeuren. nu helemaal gebeuren.

Tipster Shadow Leak onthulde de verwachte schermformaten en enkele specificaties voor de iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo beweerde dat de standaard iPhone 14-modellen zullen vasthouden aan de A15-chipset, terwijl de iPhone 14 Pro-modellen zullen verhuizen naar de A16-chip.

De iPhone 14 zou een welkome boost kunnen krijgen op het gebied van de levensduur van de batterij, zo is gemeld , vanwege een nieuwe 5G-chipset die hij zou kunnen gebruiken, waardoor er kleine hoeveelheden ruimte vrijkomen voor een grotere batterijcapaciteit.

In een onderzoeksnota met Haitong International Securities (via MacRumours) zegt analist Jeff Pu dat alle vier de 2022 iPhones zullen worden geleverd met een 120 Hz verversingssnelheid en 6 GB RAM.

Volgens analist Ross Young zal Apple een perforatiesysteem gebruiken dat bestaat uit twee uitsparingen: een pilvormig en een rond. Er wordt ook gesuggereerd dat de kleinste van die twee uitsparingen niet onzichtbaar zal zijn. Met andere woorden, het ziet eruit als een zijwaartse 'i' die in het scherm is gesneden.

Volgens The Wall Street Journal werkt Apple aan een nieuwe functie voor de iPhone en Apple Watch die kan zien of je een auto-ongeluk hebt gehad en automatisch de hulpdiensten voor je belt.

Mark Gurman van Bloomberg beweerde dat de iPhone 14 een herontwerp zou krijgen, wat de rapporten bevestigt dat het bedrijf veel overstapt naar een camera met perforatiegaatjes.

Apple heeft een patent gekregen dat suggereert dat het Touch ID onder het scherm onderzoekt. In de indiening geeft Apple aan hoe het huidige iPhone-ontwerp de beeldsensor naast het scherm heeft, in plaats van erin te worden ingebed. De kern van dit patent gaat dan over hoe deze beeldsensor kan worden samengevoegd met het scherm om de volgende iteratie van Touch ID mogelijk te maken.

Geschreven door Britta O'Boyle.