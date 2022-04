Apple iPhone 14 Pro Max CAD-afbeeldingen en metingen lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaarde iPhone 14-serie aankondigen, met vier modellen die naar verluidt komen in de vorm van de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Er zijn al een aantal geruchten rond de apparaten geweest, hoewel de nieuwste het idee ondersteunt van een pilvormige array aan de bovenkant van de iPhone 14 Pro-modellen in plaats van de huidige inkeping.

Twitter-gebruiker ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) heeft enkele afbeeldingen getweet van een CAD-bestand dat verwijst naar de iPhone 14 Pro Max, en hij heeft ook enkele metingen gedetailleerd. De afbeeldingen tonen het pilvormige uitgesneden ontwerp, met een apart gat ernaast, vergelijkbaar met wat in het verleden is gemeld. Er wordt gezegd dat de standaard iPhone 14-modellen de inkeping behouden.

Hier zijn de afbeeldingen van het CAD-bestand en volledige metingen van iPhone 14 Pro Max die ik heb verkregen. In de komende nieuwsbrief zal ik er meer over vertellen. pic.twitter.com/CTLLVOtgb7 — ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) 4 april 2022

In termen van de door ShrimpApplePro gedetailleerde metingen, wordt gezegd dat de iPhone 14 Pro Max 160,71 x 78,53 x 12,16 mm zal meten - vermoedelijk is de diepte verantwoordelijk voor de lenzen van de achteruitrijcamera. Er worden ook een aantal andere metingen vermeld, waarvan er één zegt dat de rand rond het scherm 1,95 mm zal zijn, wat naar verluidt kleiner is dan de 2,42 mm van de iPhone 13 Pro Max .

Er is geen manier om te zeggen hoe nauwkeurig dit lek is, maar het lijkt steeds waarschijnlijker dat we dit pilvormige ontwerp voor de iPhone 14 Pro-modellen zullen zien, wat een meer onderscheidende verandering op het scherm markeert dan we hebben gezien sinds de iPhone X debuteerde in 2017 met de notch.Alle geruchten rondom de iPhone 14-modellen lees je in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.