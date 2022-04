Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Recente geruchten beweerden dat er een Apple hardware-abonnementsservice komt voor klanten om iPhones en andere apparaten te krijgen voor een maandelijks bedrag. Nu heeft een gerenommeerde tipgever uit de branche gesuggereerd hoeveel dat zou kunnen kosten.

Het schema, zo wordt gezegd, stelt mensen in staat om de kosten van de nieuwste hardware te verdelen over 12, 24 en zelfs 36 maanden en, zodra de contractduur is verstreken, kun je deze inruilen voor het nieuwste model.

Terwijl mobiele providers in het VK bijvoorbeeld al vergelijkbare tariefplannen voor apparaten aanbieden, zijn deze vaak afhankelijk van het tegelijkertijd afsluiten van een netwerktarief. En het Apple -initiatief zou van de bron komen.

Dat wil niet zeggen dat het goedkoper uit zal komen. Bloomberg-journalist en Apple-expert Mark Gurman schreef in zijn laatste Power On-nieuwsbrief dat je voor een iPhone honderden dollars zou kunnen betalen in plaats van hem meteen te kopen.

Bovendien krijgt Apple het apparaat terug om door te verkopen. Het is zeker een win-win voor het bedrijf.

"Laten we het opsplitsen", zegt hij. "Ik gebruik de startprijzen voor de iPhone 13 , Pro en Pro Max - $ 799, $ 999 en $ 1.099 - en kies maandelijkse prijspunten van $ 35, $ 45 en $ 50 als voorbeelden (ik koos deze niveaus omdat ze de prijzen van de oude iPhone-upgradeprogramma met een paar dollar).

"Dit is hoeveel Apple zou genereren over drie jaar van het maandelijkse abonnement vergeleken met de initiële prijs: iPhone 13 ($ 35/maand) - $ 1.260 over drie jaar in plaats van $ 799; iPhone 13 Pro ($ 45/maand) - $ 1.620 in plaats van $ 999; iPhone 13 Pro Max ($50/maand)- $1.800 in plaats van $1.099."

De cijfers zijn voorlopig slechts speculatie van de kant van Gurman - "Dit is duidelijk gewoon wiskunde", zegt hij. Ze zijn echter niet buiten de mogelijkheden. En het is vermeldenswaard dat de maandelijkse kosten voor de consument beter uitkomen als een contract voor een kortere termijn wordt afgesloten.

We zullen gewoon moeten zien hoeveel dat precies zal zijn wanneer en of Apple zijn plannen aankondigt.

Geschreven door Rik Henderson.