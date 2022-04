Verwacht pas in 2025 een opvouwbare telefoon van Apple

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een doorgewinterde industrie-analist heeft voorspeld dat, ondanks de recente ophef rond opvouwbare prototypes waar Apple aan zou kunnen werken, het onwaarschijnlijk is dat het publiek tot ten minste 2025 iets in de sector in handen zal krijgen van Apple.

Ming-Chi Kuo, die eerder een bron van betrouwbare informatie was over de plannen achter de schermen van Apple, heeft aangegeven te verwachten dat Apple uiteindelijk iets zal uitbrengen, maar verduidelijkt dat 2025 het vroegste is dat dit waarschijnlijk zal gebeuren.

In mijn rapporten van vorig jaar verwachtte ik dat Apple al in 2024 een opvouwbare iPhone zou lanceren, maar nu is het duidelijk dat deze voorspelling moet worden herzien. Ik voorspel dat Apple zijn eerste opvouwbare product op zijn vroegst in 2025 zal lanceren, wat een opvouwbare iPad of een hybride van iPad en iPhone kan zijn. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 1 april 2022

Gebakken in de voorspelling is het feit dat precies wat voor soort opvouwbaar Apple het eerst openbaar zal maken nog steeds in de lucht is - hoewel sommige rapporten hebben aangegeven dat het een groter iPad-achtig apparaat bouwt, bestaat de mogelijkheid nog steeds dat het zal worden een soort iPhone.

Er is een behoorlijk groot verschil tussen die twee opties, maar in veel opzichten komt het gewoon neer op grootte, aangezien de verschillen tussen iPadOS en iOS niet bepaald seismisch zijn voor de gemiddelde gebruiker.

Natuurlijk verwachten we geen officiële informatie van Apple over het project totdat het klaar is om daadwerkelijk een apparaat voor pre-order te plaatsen, dus je zult waarschijnlijk op zijn minst kunnen wedden op nog een paar jaar speculatie voordat iets concreet is gemaakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.