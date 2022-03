Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn zoveel geweldige tips en trucs ingebouwd in de software van Apple iPhone en iPad. Sommige zijn wat meer verborgen - niet per se opzettelijk, maar ze zitten gewoon in menu's die je misschien niet zo vaak tegenkomt - terwijl andere bijna zo voor de hand liggend zijn dat ze volledig worden gemist.

Een van de meest verborgen is de mogelijkheid om de achterkant van je iPhone te gebruiken als een sneltoets , terwijl een van de meest simpele dingen is om al je geopende Safari-tabbladen in één keer te sluiten of bijvoorbeeld een document te scannen .

Er is nog een andere voor de hand liggende (als je het toch weet) waar we absoluut dol op zijn voor gebruikers met een iPhone en een iPad of Mac. Wist je dat je met slechts je vingers of een paar tikken rechtstreeks van je iPhone naar je iPad kunt kopiëren - of omgekeerd? Ja, we weten het, spannend toch. Het heet officieel Universal Clipboard, maar hier is hoe het werkt.

Er zijn een aantal dingen waar je zeker van moet zijn voordat je het probeert, dit is dat zowel je iPhone als iPad of Mac aan dezelfde Apple ID zijn gekoppeld. Je moet er ook voor zorgen dat alle apparaten zijn verbonden met wifi en dat ze zich binnen het Bluetooth-bereik (ongeveer 10 meter) van elkaar bevinden.

Handoff moet ook zijn ingeschakeld (Instellingen > Algemeen > AirPlay & Handoff / Systeemvoorkeuren > Algemeen) en Bluetooth moet ook zijn ingeschakeld. Softwarevereisten zijn iOS 10 en hoger voor iPhone, iPadOS 13 voor iPad en macOS 10.12 of hoger voor Mac.

Zoek op je iPhone , iPad of Mac wat je wilt kopiëren. Dit kan bijvoorbeeld tekst zijn of een foto. Selecteer de tekst en druk op kopiëren in het menu, of knijp met drie vingers dicht op een foto en je ziet 'Kopiëren' bovenaan je scherm op iPhone en iPad verschijnen. Als je iets wilt snijden, knijp dan twee keer met drie vingers dicht.

Zodra wat je kopieert op het klembord staat, pak je je andere apparaat, zoals een iPhone of iPad. Tik één keer en druk op 'Plakken' in het pop-upmenu. Of knijp drie vingers open om te plakken. Als je een foto van je iPhone hebt gekopieerd, kun je deze bijvoorbeeld in Notes op je iPad plakken, of misschien een nieuwe e-mail.

Dat is alles, klaar. Onthoud dat u binnen een korte tijd moet knippen, kopiëren of plakken.

Geschreven door Britta O'Boyle.