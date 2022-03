Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al lang dat Apple in eentoekomstig iPhone-model zowel Touch ID als Face ID biometrische beveiliging gaat aanbieden, met Touch ID onder het scherm, hoewel het laatste rapport suggereert dat dit toch niet het geval zal zijn.

Vrijwel sinds Apple afstand nam van de Touch ID-vingerafdruksensor op zijn vlaggenschiptelefoons om Face ID aan te bieden als de biometrische technologie voor ontgrendeling, is er sprake geweest van terugkeer onder het scherm.

Ondanks dat de meeste Android -apparaten tegenwoordig standaard vingerafdruksensoren onder het scherm bieden, moet Apple deze route nog bewandelen. Zelfs als Touch ID aanwezig is op apparaten zonder home-knop, zoals de iPad Air (2022) en iPad mini 6 , zit het in de aan/uit-knop in plaats van onder het scherm.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo voorspelde eerder dat Apple uiteindelijk de stap zou zetten om zowel Touch ID onder het scherm als Face ID aan te bieden, en hoewel hij niet dacht dat dit vóór 2023 zou gebeuren, heeft hij getweet dat hij niet denkt dat dit zal gebeuren nu helemaal gebeuren.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

In plaats daarvan is Kuo nu van mening dat de mogelijkheid om Face ID met een masker te gebruiken - een functie die werd gelanceerd met iOS 15.4 - "al een geweldige biometrische oplossing" is en daarom lijkt Kuo te geloven dat Touch ID onder het scherm niet langer nodig is.

Natuurlijk zijn dit slechts voorspellingen, dus het is zeker niet om ze als evangelie te beschouwen, maar er zijn misschien enkele gronden voor wat Kuo zegt, zelfs als Face ID soms nog steeds zijn ergernissen heeft.Alle geruchten rondom de iPhone 14 en wat er nog verwacht wordt met de toestellen lees je in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.