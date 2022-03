Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple repareert geen iPhones meer die als verloren of gestolen zijn gemeld.

Dat is in ieder geval volgens een interne bedrijfsmemo die MacRumors heeft gezien, waarbij zowel Apple Stores als Apple Authorized Service Providers nu zijn ingesteld om gewaarschuwd te worden wanneer ze een iPhone-model ontvangen dat als vermist of gestolen is opgegeven.

Iedereen die aan een van deze apparaten werkt, krijgt de opdracht om de reparatie af te wijzen zodra de waarschuwing verschijnt uit de wereldwijde GSMA Device Registry -database, wat een nieuwe stap is in het huidige protocol.

Op dit moment kunnen Apple Stores en AASP's een reparatie alleen weigeren als Zoek mijn actief is en niet kan worden gedeactiveerd door de klant, aangezien dit vaak een indicatie is dat de telefoon in kwestie geen eigendom is van de klant.

Omdat Find My de functie echter misschien ook niet voor de iPhone heeft ingesteld, verbetert deze gerapporteerde nieuwe maatregel de beveiliging enigszins. Als het op zijn plaats zit, wordt het natuurlijk moeilijker voor dieven om een gestolen iPhone te repareren en te verkopen.

Dit alles volgt natuurlijk veel verandering voor mensen met verloren of beschadigde iPhones.

In september voegde het bedrijf bescherming tegen diefstal en verlies toe aan zijn Britse AppleCare+-garantie, en de Apple Self Service Repair werd ook in november gelanceerd.

Gebruikers met Zoek mijn-configuratie hebben nu ook de mogelijkheid om een verloren iPhone te lokaliseren, zelfs als deze is uitgeschakeld .

Met een beetje geluk behoort het doorverkopen of gebruiken van een gestolen of verloren iPhone binnenkort tot het verleden, en dit soort stappen zullen waarschijnlijk een enorme stap in die richting blijken te zijn.

Geschreven door Conor Allison.