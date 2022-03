Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple overweegt een abonnementsservice voor de iPhone en andere hardware, waardoor klanten hun producten kunnen kopen via maandelijkse kosten.

Volgens Bloomberg zou het Apple's grootste duw tot nu toe zijn in automatisch terugkerende verkopen. Door mensen voor het eerst in staat te stellen zich te abonneren op hardware, via een soort auto-leaseprogramma, zou het bedrijf meer inkomsten kunnen genereren. Het zou het voor mensen alleen maar gemakkelijker maken om Apple-producten in het algemeen te kopen, omdat ze ze niet direct voor de volle prijs hoeven te kopen.

Naar verluidt heeft Apple een nog te bepalen maandelijks bedrag voor ogen dat afhangt van welk Apple-apparaat iemand wil. Het zou anders zijn dan een maandelijks afbetalingsprogramma , waarbij de volledige kosten worden verdeeld over 12 of 24 maanden. In wezen zou je je aanmelden voor de abonnementsservice en dan zou je een nieuwe telefoon krijgen of wat dan ook. Het in Cupertino gevestigde bedrijf heeft naar verluidt besproken dat u het apparaat elk jaar of zo kunt ruilen voor nieuwe modellen. Maar uw betaling stopt niet na een jaar of twee; je zou een maandelijks bedrag blijven betalen, met de garantie dat je misschien een keer per jaar nieuwe hardware krijgt.

De abonnementsservice van Apple wordt naar verwachting eind 2022 gelanceerd, maar kan worden uitgesteld tot 2023 of zelfs worden geannuleerd. Het abonnement wordt waarschijnlijk beheerd via uw Apple-account op uw apparaat, via de App Store en op de website van het bedrijf. Het zou waarschijnlijk ook een optie zijn die wordt aangeboden bij het afrekenen in de online winkel van Apple en op de fysieke winkellocaties.

Houd in gedachten dat de iPhone , die doorgaans goed is voor meer dan de helft van de Apple-omzet, vorig jaar bijna $ 192 miljard voor het bedrijf opleverde.

Geschreven door Maggie Tillman.