Hoe u ervoor kunt zorgen dat uw iPhone vindbaar is, zelfs als deze is uitgeschakeld

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal tips en trucs verborgen in de iOS-software van Apple op de iPhone en hoewel sommige meer voor de hand liggend zijn dan andere, en misschien nuttiger dan andere, zijn er enkele die erg praktisch zijn en van pas kunnen komen in ongelukkige omstandigheden, als je hebt de tijd genomen om ze op te zetten.

Een daarvan is Emergency SOS, dat kan worden geactiveerd door vijf keer snel achter elkaar op de zijknop van een iPhone te drukken. Daarover lees je meer in onze aparte rubriek .

De tip waar we ons hier echter op concentreren, is ervoor te zorgen dat je iPhone vindbaar blijft, zelfs als deze is uitgeschakeld. Hopelijk wordt je iPhone niet gestolen, maar als dat wel het geval is, is de kans groot dat de vliegtuigmodus wordt ingeschakeld en dat je iPhone wordt losgekoppeld van internet en dus van het Zoek mijn-netwerk .

Hier leest u hoe u ervoor kunt zorgen dat u uw iPhone nog steeds kunt vinden, zelfs als deze is uitgeschakeld.

De eerste stap die u moet doen om te voorkomen dat uw iPhone onvindbaar wordt als deze in verkeerde handen komt, is uitschakelen waartoe iemand toegang heeft als uw iPhone nog is vergrendeld.

Open Instellingen op je iPhone Tik op 'Face ID & Passcode' of 'Touch ID & Passcode' Voer uw toegangscode in Scrol omlaag naar het gedeelte Toegang toestaan bij vergrendeling en schakel Control Center en USB-accessoires uit

De volgende stap die u moet nemen om ervoor te zorgen dat u uw iPhone nog steeds kunt vinden als deze is uitgeschakeld, is het inschakelen van locatieservices.

Open Instellingen op je iPhone Ga naar Privacy Tik bovenaan op Locatievoorzieningen Schakel Locatieservices in

De laatste stap is om ervoor te zorgen dat het Zoek mijn-netwerk is ingeschakeld en Zoek mijn iPhone is ingeschakeld.

Open Instellingen op je iPhone Tik bovenaan op je naam om de Apple ID-instellingen te openen Tik op Zoek mijn Klik bovenaan op Zoek mijn iPHone Schakel Zoek mijn iPhone, Zoek mijn netwerk en Laatste locatie verzenden in

Als u na al deze stappen uw iPhone uitschakelt, ziet u nu een grijs bericht onder de optie 'Slide to Power off' met de tekst 'iPhone vindbaar na uitschakelen'.

