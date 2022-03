Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung's Galaxy Z Fold 3 biedt al een camera onder het scherm , maar er is gesuggereerd dat de technologie in de toekomst zal uitbreiden, waarbij de Galaxy Z Fold 5 en mogelijk de Apple iPhone 15 Pro hiervan zullen profiteren.

Volgens de Koreaanse nieuwszender The Elec ( via Slashgear ) werkt Samsung aan de volgende generatie beeldschermtechnologie waarmee niet alleen camerasystemen, maar ook biometrische systemen onder het beeldscherm kunnen worden geplaatst.

Er wordt gezegd dat de technologie onder het scherm onzichtbaar blijft als het niet wordt gebruikt en dat het een stap verder gaat dan wat de huidige Galaxy Z Fold 3 heeft, namelijk een selfiecamera onder het scherm. Op dit moment zijn onder paneelcamera's, of UPC's zoals ze soms worden genoemd, een nieuwe technologie en een werk in uitvoering.

Eerder werd beweerd dat Apple ook dit soort technologie overweegt, waarbij niet alleen de camera aan de voorkant, maar ook Face ID en Touch ID onder het scherm zijn geplaatst. Face ID vereist een zeer hoge lichttransmissie om de snelheid en nauwkeurigheid te leveren die gebruikers gewend zijn.

Het Elec-rapport suggereert dat Samsung en zijn partner OTI Lumionics werken aan een kathodepatroon dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat het hele vel transparant blijft en een maximale hoeveelheid licht doorlaat. Als dit gebeurt, zou het in theorie de technologie ver genoeg moeten verplaatsen zodat zowel Samsung als Apple er gebruik van kunnen maken.

Het rapport suggereert echter dat het nog een paar jaar duurt en we praten hier nog steeds alleen maar over geruchten, dus houd deze ruimte in de gaten, want dingen kunnen veranderen.

Geschreven door Britta O'Boyle.