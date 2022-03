Alexa toevoegen aan het startscherm van je iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon's Alexa is misschien gelanceerd na Apple's Siri , maar het is ook aantoonbaar de persoonlijke assistent die persoonlijke assistenten zo populair heeft gemaakt.

Hoewel Siri in het algemeen waarschijnlijk grappiger is, heeft Alexa het voordeel dat het compatibel is met vrijwel elk smarthome-apparaat dat er is. Als je iemand bent die Alexa gebruikt, hetzij via een Amazon Echo-apparaat , hetzij via een apparaat van derden, dan zal dit je helpen als je een iPhone -gebruiker bent.

Het is mogelijk om een Alexa-widget toe te voegen aan het startscherm van je iPhone of iPad , zodat je met één tik toegang hebt tot de persoonlijke assistent van Amazon. Alexa kan de instellingen op je iPhone niet wijzigen, zoals de helderheid van je scherm wijzigen of een app starten, maar je kunt je Alexa-compatibele smarthome-gadgets bedienen, timers instellen, toevoegen aan je boodschappenlijstje en vragen beantwoord krijgen .

Hier leest u hoe u de Alexa-widget aan het startscherm van uw iPhone kunt toevoegen.

Dit zijn de stappen die u moet volgen om de Alexa-widget toe te voegen aan het startscherm van uw iPhone:

Veeg van links naar rechts op het startscherm van uw iPhone of iPad. Houd een van de widgets ingedrukt Tik op 'Bewerk beginscherm' Tik op de '+' in de linkerbovenhoek Scroll totdat je Amazon Alexa ziet, of typ Alexa in het zoekvak bovenaan Tik op Amazon Alexa Tik op 'Widget toevoegen' Tik bovenaan op 'Gereed'

Zodra je deze stappen hebt voltooid, is de Alexa-widget beschikbaar wanneer je van links naar rechts veegt op het startscherm van je iPhone. U kunt de widget echter naar uw hoofdstartscherm verplaatsen.

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Veeg van links naar rechts op het startscherm van uw iPhone of iPad Vind de Alexa-widget Houd het ingedrukt en tik op 'Bewerk startscherm' Wanneer de widgets wiebelen, verplaats je de Alexa-widget naar waar je hem wilt hebben op je startscherm Tik op 'Gereed' in de rechterbovenhoek Dat is het.

