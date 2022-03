Schermformaten en specificaties van Apple iPhone 14 en 14 Pro lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaarde iPhone 14-serie aankondigen, maar hoewel we nog enkele maanden vrij zijn, zijn er een aantal rapporten geweest die suggereren wat we kunnen verwachten, waarbij de nieuwste niet alleen de weergaveformaten beschrijft, maar ook enkele specificaties.

Volgens tipgever Shadow Leak ( via MySmartPrice ) zal de iPhone 14 een 6,06-inch flexibel OLED-scherm hebben, terwijl de iPhone 14 Max een 6,68-inch flexibel OLED-scherm zal hebben.

De iPhone 14 Pro zal ondertussen een 6,06-inch flexibel OLED LTPO-scherm hebben, en de iPhone 14 Pro Max zou hetzelfde hebben, maar dan op 6,68-inch. Er wordt gezegd dat de standaardmodellen een standaard verversingssnelheid van 60 Hz zullen hebben, terwijl de Pro-modellen ProMotion zullen hebben met een variabele verversingssnelheid tussen 1-120 Hz.

Wat andere specificaties betreft, beweert het rapport dat alle vier de modellen zullen worden geleverd met 6 GB RAM en dat de tipgever een eerder lek ondersteunde dat beweerde dat de standaardmodellen zouden worden geleverd met dezelfde A15 Bionic-chip die in de iPhone 13-modellen zit, terwijl de Pro-modellen ziet een sprong naar de A16 Bionic.

Op het gebied van camera's zouden de iPhone 14 en iPhone 14 Max een dubbele camera aan de achterzijde hebben, terwijl de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een drievoudige achteruitrijcamera met een LIDAR-sensor zouden hebben, waarbij de hoofdcamera een 48 megapixelsensor.

Voorlopig is er echter niets bevestigd, en zoals we al zeiden, zijn we nog enkele maanden verwijderd, dus alles kan veranderen. Je kuntechter alle iPhone 14-geruchten tot nu toe lezen in onze aparte functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.