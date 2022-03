Hoe gebruik je Apple Pay op de iPhone SE

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste iPhone SE van Apple kiest voor Touch ID zoals de iPhone 6, 7 en 8-modellen, evenals de oudere iPhone SE, in plaats van Face ID zoals de recentere iPhone 12- en iPhone 13-modellen .

Hoewel de software-ervaring bijna identiek is op alle iPhones, of het nu Face ID of Touch ID is, zijn er enkele gebieden waar de dingen een beetje anders zijn, waaronder Apple Pay.

Hier leest u hoe u Apple Pay op de iPhone SE gebruikt, maar het is hetzelfde voor de iPhone 6-, iPhone 7- en iPhone 8-modellen voor het geval u er een hebt en u zich afvraagt.

Voordat u Apple Pay gebruikt, moet u eerst uw betaalkaarten toevoegen aan uw Apple Wallet. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Open Instellingen op je iPhone Scroll naar beneden naar 'Wallet & Apple Pay' Tik op 'Kaart toevoegen' Tik op 'Debet- of Creditcard' Druk op 'Doorgaan' en volg de instructies

Nadat u uw kaart of kaarten hebt toegevoegd aan de Apple Wallet, kunt u uw iPhone gebruiken om overal te betalen waar contactloze betalingen worden geaccepteerd.

In de instellingen voor Wallet & Apple Pay vindt u verschillende opties, zoals het instellen van een Express Travel Card - daarover meer in onze aparte functie - evenals het instellen van een standaardkaart en ervoor kiezen om toegang tot Apple Pay toe te staan wanneer uw iPhone is op slot.

Als je wilt betalen, is dat supereenvoudig. Als je iPhone is ontgrendeld, houd je je iPhone gewoon naast de kaartlezer en je kaarten verschijnen. Je kunt kiezen welke kaart je wilt gebruiken en vervolgens je vinger op de Touch ID-knop houden om de betaling te verifiëren zodra je hebt gekozen.

Als je telefoon is vergrendeld, moet je er eerst voor zorgen dat je de 'Dubbelklik op Home-knop' hebt ingeschakeld in de instellingen voor Wallet en Apple Pay. Als je wilt betalen, dubbeltik je op de Touch ID-startknop op je iPhone, houd je je vinger ingedrukt om de betaling te verifiëren met Touch ID en houd je je iPhone tegen de betalingslezer. Dat is het.

Geschreven door Britta O'Boyle.