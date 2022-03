Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachtingde iPhone 14-serie in de tweede helft van dit jaar aankondigen, maar ondanks dat het enkele maanden duurt, gaan er een aantal geruchten rond die suggereren waar we op voorbereid kunnen zijn.

Analist Ming-Chi Kuo tweette op 14 maart dat de standaard iPhone 14 en iPhone 14 Max op de A15-chip zouden blijven, terwijl de Pro-modellen een update van de A16-chip zouden krijgen. 9to5 heeft nu het idee van verschillende chips bevestigd en wat meer details toegevoegd over de aankomende apparaten.

Volgens de site ( via AppleInsider ) zal Apple het 5,4-inch minimodel laten vallen - we zullen er kapot van zijn als dit waar is - en in plaats daarvan overstappen op een Max-model van de standaard iPhone 14. We hebben dit al vele malen eerder gehoord, maar dat maakt het nog niet noodzakelijk waar, dus vat het nog niet op als evangelie.

Het rapport van 9to5Mac beweerde ook dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max iets grotere schermen zouden kunnen hebben vanwege het pilvormige ontwerp waarvan ook geruchten gaan over de Pro-modellen in plaats van de huidige inkeping. Bronnen van de site zeiden ook dat Apple werkte aan functies voor satellietcommunicatie, hoewel het niet duidelijk was of deze ook naar de iPhone 14-modellen zouden komen.

Natuurlijk is er niets bevestigd, en dat zal ook niet voor enkele maanden zijn, maar als de geruchten waar zijn, zouden de standaard- en Pro-modellen in 2022 heel anders kunnen zijn. Alle geruchten rond de apparaten tot nu toe lees je inonze aparte functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.