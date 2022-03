Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting later dit jaar vier modellen vande iPhone 14 aankondigen, maar het laatste rapport beweert dat alle vier de modellen mogelijk niet dezelfde behandeling krijgen als het gaat om interne upgrades.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo heeft getweet dat de iPhone 14 en iPhone 14 Max op de A15 Bionic-chipset kunnen blijven, terwijl de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een upgrade naar de A16 Bionic-processor zien. Er wordt ook beweerd dat het RAM-geheugen tussen de modellen zal verschillen.

Volgens Kuo zullen alle vier de iPhone 14-modellen 6 GB RAM-ondersteuning krijgen, hoewel de iPhone 14 en iPhone 14 Max waarschijnlijk worden geleverd met LPDDR 4X, terwijl de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max waarschijnlijk LRDDR 5 zullen bieden.

Slechts twee Pro-modellen zouden upgraden naar de A16-processor, terwijl de 14 & 14 Max de A15 blijven. Alle vier de nieuwe modellen zullen waarschijnlijk worden geleverd met 6 GB RAM, met als verschil LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) versus LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 maart 2022

Kuo geeft geen andere voorspellingen in zijn tweet, hoewel eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de iPhone mini zal worden gedumpt ten gunste van een grotere standaard iPhone 14 - vandaar de namen iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max . Er wordt beweerd dat de iPhone 14 en iPhone 14 Pro een 6,1-inch scherm zullen hebben, terwijl de Max-modellen een 6,7-inch scherm zullen hebben.

Natuurlijk is er nog niets bevestigd, en dat zal ook niet voor geruime tijd zijn. Je kuntechter alle geruchten over de iPhone 14-modellen lezen in onze aparte functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.