Kan het afsluiten van Foxconn meer technische vertragingen veroorzaken?

(Pocket-lint) - Een nieuwe Covid-uitbraak heeft het Chinese Shenzhen-district getroffen, waar veel technologiebedrijven en productiefabrieken actief zijn. Het is daarom volledig op slot gezet door de overheid, waardoor sommige fabrikanten hun fabrieken tot minstens 20 maart hebben moeten sluiten.

Een daarvan is Foxconn, de fabrikant die bekend staat om het maken van iPhones en andere Apple- producten. Het heeft naar verluidt de activiteiten op zijn vestigingen in Shenzhen stopgezet.

Het bedrijf (ook bekend als Hon Hai Precision Industry Co) heeft echter andere locaties over de hele wereld, met name in het thuisland Taiwan. Het heeft al verklaard dat het geen "grote" impact op het aantal apparaten verwacht, aangezien het de productie tijdelijk naar zijn andere fabrieken heeft verplaatst.

Dat zou echter kunnen veranderen als de lockdown in China na 20 maart voortduurt.

Foxconn is natuurlijk niet de enige fabrikant in de regio. Huawei en Tencent hebben daar ook hun hoofdkantoor en Epson runt een grote productielijn vanuit Shenzhen.

De regio telt naar schatting 17,5 miljoen inwoners, van wie velen in de technologiesector werken.

Er wordt gezegd dat het aantal Covid-gevallen de laatste tijd in China is verdubbeld, hoewel het nog steeds relatief klein is - er zijn slechts 3.400 nieuwe gevallen gemeld. De lockdown omvat het afsluiten van bus- en metrosystemen.

Geschreven door Rik Henderson.