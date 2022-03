Hoe maak je een screenshot op de iPhone SE

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een paar modellen in zijn iPhone-portfolio , van de nieuwste iPhone SE (2022) en iPhone 13-modellen tot enkele oudere modellen zoals de iPhone 12.

Terwijl de iPhone 11-, iPhone 12- en iPhone 13-modellen Face ID-technologie hebben, beschikt de derde generatie iPhone SE over Touch ID, zoals de tweede generatie iPhone SE en de iPhone 6, 7 en 8-modellen.

Als je een Face ID iPhone hebt, moet je tegelijkertijd op de zijknop en het volume omhoog drukken om een screenshot te maken. Als je een Touch ID iPhone hebt zoals de nieuwe iPhone SE, moet je het volgende doen.

Om een screenshot te maken op de Apple iPhone SE (2022), iPhone SE (2020), of de iPhone 6, iPhone 7 of iPhone 8, moet je de aan/uit-knop aan de rechterkant tegelijk met de Touch indrukken. ID-startknop onder het scherm.

Er verschijnt een schermafbeelding in de linkerbenedenhoek van uw scherm wanneer u met succes een schermafbeelding hebt gemaakt van wat er op uw scherm staat.

Wanneer u een screenshot maakt op de iPhone, verschijnt er een klein voorbeeld in de linkerbenedenhoek. Als je op het voorbeeld tikt, kom je in een nieuw scherm, waar je een aantal opties vindt.

U kunt de schermafbeelding verwijderen door op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek te tikken, of u kunt de schermafbeelding bijsnijden door de hoeken rond de schermafbeelding naar beneden te trekken.

Het is ook mogelijk om vanaf deze pagina uw iPhone-screenshot te markeren. Tik op een van de pennen onder de schermafbeelding en je kunt erop tekenen zoals je wilt. Als je klaar bent, tik je op 'Gereed' in de linkerbovenhoek.

Er is nog een tip die we hebben als het gaat om screenshots. U kunt het in meer detail lezen in onze aparte functie , maar als u een screenshot maakt van een webpagina in Safari, kunt u een schermvullende schermafbeelding krijgen en deze opslaan als een PDF. Dit is wat u moet doen.

Safari openen Zoek de webpagina waarvan u een screenshot wilt maken Houd de aan / uit-knop en de Touch ID-startknop tegelijkertijd ingedrukt Tik op het screenshotvoorbeeld in de linkerbenedenhoek Tik op het tabblad Volledige pagina bovenaan de schermafbeelding Tik op 'Gereed' Kies voor 'PDF opslaan in bestanden'.

Geschreven door Britta O'Boyle.