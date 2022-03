Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple iPhone 13-modellen werden onthuld in september 2021, maar Apple vernieuwde het assortiment tijdens het Peek Performance-evenement in maart 2022 met een aantal nieuwe kleurtoevoegingen.

Terwijl de iPhone 13 zelf een nieuwe groene kleur kreeg - die je kunt bekijken in ons aparte verhaal - zagen de iPhone 13 Pro-modellen een Alpine Green toegevoegd aan hun toch al sterke kleurkeuzes.

De iPhone 13 Pro -modellen hebben een mooie afwerking met hun achterkant van mat glas en gepolijste roestvrijstalen frames en de kleur Alpine Green ziet er uitstekend uit en accentueert het ontwerp. Er zit een mooie diepte in de kleur, en hoewel het niet helemaal vergelijkbaar is met Midnight Green van de iPhone 11 Pro voor ons in termen van favoriet, is het zeker daarboven.

Net als bij de andere iPhone 13 Pro-modellen, heeft de Alpine Green-optie een frame en camerabehuizing in bijpassende kleur, hoewel de camerabehuizing dankzij de glanzende afwerking iets meer pop heeft dan de rest van de achterkant.

Onder de motorkap is er niets veranderd, dus je vindt de A15 Bionic-chip, een drievoudige achteruitrijcamera bestaande uit een 12-megapixel hoofdsensor, 12-megapixel ultragroothoeksensor en 12-megapixel telelenssensor en enkele geweldige functies zoals Cinematic-modus en Fotografische stijlen .

Je kunt onze volledige recensies van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max lezen als je precies wilt weten wat we dachten, maar als je al hebt besloten dat het Alpine Green-model iets voor jou is, is het nu beschikbaar voor pre-order en wordt het verzonden 18 maart .

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.