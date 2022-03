Zo ziet de groene iPhone 13 er in het echt uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigde begin maart tijdens het Peek Performance-evenement een aantal toestellen aan, waaronder een nieuwe groene kleur van de iPhone 13 mini en iPhone 13.

Net als de rest van de iPhone 13 mini- en iPhone 13-kleuren, ziet de groene optie een glazen achterkant met een aluminium frame in bijpassende kleur. We houden van het groene frame - het is prachtig. De camerabehuizing in de linkerbovenhoek van de apparaten is ook gemaakt van het achterglas, dus dit is ook hetzelfde groen, hoewel het lichter lijkt dan de achterkant omdat het een matte afwerking heeft in vergelijking met de glanzende afwerking van de rest van de achterkant .

De groene kleur is een donker bosgroen en het is mooi in het vlees, met de kleur die wat mooie diepte biedt en een mooie verandering van zwart - of Midnight zoals Apple het noemt. We hebben de iPhone 13 mini in het Pocket-lint-kantoor, zoals je op de foto's kunt zien, hoewel de kleur van de iPhone 13 hetzelfde is.

Afgezien van het kleurverschil, blijft al het andere over de Groene iPhone 13 mini en iPhone 13 is hetzelfde als de andere iPhone 13 mini- en iPhone 13-modellen. Je krijgt de A15 Bionic-processor onder de motorkap, een dubbele 12 megapixel-camera aan de achterzijde met functies als Cinematic-modus en Photographic Styles en 5G-connectiviteit .

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Je kunt alles lezen over hoe de iPhone 13 mini en iPhone 13 zich verhouden tot de iPhone 13 Pro-modellen in onze aparte functie , of je kunt naar onze reviews gaan om te zien hoe ze het deden in onze tests. De Groene iPhone 13 mini en iPhone 13 zijn vanaf 11 maart te pre-orderen , met beschikbaarheid vanaf 18 maart.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.