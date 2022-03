Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft zijn veelgeruchte update aangekondigd voor de iPhone SE - de goedkoopste iPhone in zijn assortiment.

De grootste nieuwe verandering is de opname van de A15 Bionic-chipset, waardoor de handset veel krachtiger is dan de vorige generatie.

Ook de batterijduur is verbeterd, vooral dankzij de efficiëntere processor. En 5G komt voor het eerst naar het instapmodel handsets.

Het camerasysteem is nieuw, zij het met alleen de lens weer. Het maakt nu gebruik van een 12-megapixelsensor (f/1.8) met Smart HDR4-functionaliteit. De portretmodus is ook beschikbaar op dit SE-model.

De camera aan de voorkant is ook aangepast. En ruimtelijke audio wordt ondersteund in FaceTime-gesprekken.

Het ontwerp is in wezen hetzelfde als de laatste iPhone SE (uitgebracht in 2020), met een terugkeer voor de Touch ID-knop aan de voorkant, hoewel Apple beweert dat het 4,7-inch scherm is bedekt met glas dat deze keer robuuster en verbeterd is . De handset heeft een IP67-classificatie voor water- en stofbestendigheid.

Het zal beschikbaar zijn in de kleuren middernacht, sterrenlicht en (product)rood en de prijzen beginnen bij $ 429 in de VS. / £ 419 in het VK / € 529 in Centraal-Europa. Er zijn 64 GB, 128 GB en 256 GB opslagopties beschikbaar.

Pre-orders starten op 11 maart 2022 voor verzending vanaf 18 maart.

Geschreven door Rik Henderson.