Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple een lenteevenement plant. Velen gingen ervan uit dat het bedrijf op 1 maart uitnodigingen zou versturen en een evenement voor een week later zou aankondigen. Maar dat gebeurde niet. Als je je nu afvraagt of het evenement überhaupt zal plaatsvinden, ben je niet de enige.

Sommigen hebben zelfs Siri gevraagd naar het evenement en wat ze konden verwachten.

Probeer de persoonlijke assistent van Apple het volgende te vragen: "Wat wordt er aangekondigd op het Apple-evenement?". Siri zou moeten reageren met: "Je kunt nieuws niet haasten. Nee. Je zult gewoon moeten wachten.' Als je andere bewoordingen van die zin probeert of meteen vraagt wanneer een Apple-evenement de volgende keer zal plaatsvinden, zal Siri je doorverwijzen naar de Apple-evenementwebsite. In de afgelopen jaren kon je Siri en het zou je verschillende antwoorden geven. Je zou zelfs "Geef me een hint" kunnen vragen om een antwoord te krijgen. Nu, zelfs als je zegt "Geef me een hint", zal Siri zeggen: "Je kunt nieuws niet haasten".

Er wordt gespeculeerd dat Apple het voorjaarsevenement zou kunnen uitstellen vanwege de invasie van Oekraïne. Apple kondigde eerder op dinsdag aan dat het alle verkoop van zijn producten in Rusland stopzet als reactie op het conflict, en het heeft ook beperkingen opgelegd aan Apple Pay als gevolg van nieuwe sancties, terwijl het ook enkele Russische nieuwsuitzendingen uit de App Store buiten het land schopt. Na dat alles te hebben gedaan, lijkt het misschien vreemd voor het bedrijf Cupertino om een evenement aan te kondigen waar het graag pronkt met een nieuwe iPhone SE , iPad Air en nieuwe Macs die consumenten kunnen kopen.

Misschien zal Apple de producten gewoon via persberichten aankondigen, in plaats van met een officieel evenement, zoals het in het verleden een paar keer heeft gedaan.

Geschreven door Maggie Tillman.