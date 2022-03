Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de verkoop van zijn hardwareproducten - waaronder de iPhone - in Rusland opgeschort als reactie op de invasie van Oekraïne.

Volgens een verklaring van het bedrijf, die je hieronder volledig kunt lezen, heeft Apple alle export naar het land stopgezet, maar zal het de situatie blijven evalueren. Als u nu naar de Russische online winkel van Apple gaat, worden producten zoals de iPhone en zelfs de Mac vermeld als niet-beschikbaar en kunnen ze niet aan de winkelwagen worden toegevoegd.

Apple heeft onlangs ook beperkingen ingesteld voor Apple Pay in Rusland, dankzij nieuw opgelegde sancties, en het heeft de Russische nieuwszenders Sputnik en RT News uit de App Store buiten het land gerukt. Het heeft ook verkeers- en live incidentrapporten uitgeschakeld in Apple Maps in Oekraïne. Google deed dat ook in Google Maps, om te voorkomen dat mensen het zouden gebruiken om troepenbewegingen te bestuderen.

De Oekraïense vice-premier Mykhailo Fedorov publiceerde vorige week een open brief aan Apple, waarin hij er bij het bedrijf op aandrong om Rusland de toegang tot zijn producten te ontzeggen. In de brief zei Fedorov, die ook de minister van Digitale Transformatie is, dat dergelijke acties "de jeugd en de actieve bevolking van Rusland zullen motiveren om proactief een einde te maken aan de schandelijke militaire agressie".

Hier is de volledige verklaring van Apple (via Telegraph ) :

"We zijn diep bezorgd over de Russische invasie van Oekraïne en staan achter alle mensen die lijden als gevolg van het geweld. We ondersteunen humanitaire inspanningen, bieden hulp aan de zich ontvouwende vluchtelingencrisis en doen er alles aan om onze teams in de regio.

We hebben een aantal acties ondernomen naar aanleiding van de invasie. We hebben alle productverkopen in Rusland stopgezet. Vorige week hebben we alle export naar ons verkoopkanaal in het land stopgezet. Apple Pay en andere diensten zijn beperkt. RT News en Sputnik News kunnen niet langer worden gedownload van de App Store buiten Rusland. En we hebben zowel verkeers- als live-incidenten in Apple Maps in Oekraïne uitgeschakeld als veiligheids- en voorzorgsmaatregel voor Oekraïense burgers.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

We zullen de situatie blijven evalueren en communiceren met de relevante regeringen over de acties die we ondernemen. We sluiten ons aan bij al diegenen over de hele wereld die oproepen tot vrede."

Geschreven door Maggie Tillman.