Apple iPhone 14 Pro gaatje en pilontwerp lekt weer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Apple zijniPhone 14-serie pas in de tweede helft van het jaar zal onthullen, waarbij de iPhone SE 3 naar verluidt als eerste zal arriveren, hoewel dat niet is gestopt met speculatie en rapporten die beweren te weten wat er gaat komen.

We hebben eerder gehoord dat Apple een perforator en een pilvormige combinatie overweegt voor de iPhone 14 Pro-modellen in plaats van de inkeping en het laatste rapport voegt brandstof toe aan dit vuur.

Een uitgelekt schema dat op Weibo is gepost en vervolgens is opgepikt door Jon Prosser , laat zien wat de voorkant van de iPhone 14 Pro zou zijn en het laat zien hoe groot de camera aan de voorkant en het pilvormige gat zouden kunnen zijn.

Er wordt beweerd dat alleen de Pro-modellen deze nieuwe look zullen hebben, terwijl de standaard iPhone 14-modellen de inkeping behouden. Prosser - die zo'n trackrecord heeft - heeft gezegd dat hij onafhankelijk heeft kunnen verifiëren dat het schema echt is.

Eerdere geruchten suggereerden dat Apple zou kunnen kiezen voor het standaard geperforeerde camera-ontwerp aan de voorkant dat we tegenwoordig op de meeste Android-smartphones zien, hoewel display-analist Ross Young vervolgens het idee van het pilvormige en geperforeerde camera-ontwerp benadrukte, dat de meeste nieuwere geruchten ondersteunen.

Je leest alles over de geruchten rondom de iPhone 14 in onze aparte geruchtenronde. We verwachten echter pas in september te weten of deze nieuwe look werkelijkheid zal worden, dus het duurt nog even voordat er geruchten gaan verschijnen.

Geschreven door Britta O'Boyle.