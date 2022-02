Zou Apple binnenkort zijn eerste iPhone van minder dan $ 200 kunnen onthullen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens de geruchtenmolen zal Apple binnenkort een gloednieuw iPhone SE-model onthullen (voorlopig iPhone SE Plus genoemd). Er wordt verwacht dat er binnenkort een Apple-evenement wordt aangekondigd voor volgende week - 8 maart om precies te zijn.

Het vervangt het 2020 SE-model, dat momenteel beschikbaar is voor iets minder dan $ 400 (£ 390). Een gedachtegang is echter dat de nieuwe editie een volledige vervanging zou kunnen zijn. Het kan zijn dat Apple van plan is om voor het eerst een iPhone van minder dan $ 200 in zijn assortiment te hebben.

Bloomberg-journalist en Apple-expert Mark Gurman suggereert in zijn laatste wekelijkse PowerOn -nieuwsbrief dat de fabrikant de iPhone SE 2 misschien in zijn assortiment wil houden, maar de prijs aanzienlijk wil verlagen. Het is iets wat Apple de afgelopen jaren met de Watch heeft gedaan, waarbij de Apple Watch-serie 3 nog steeds beschikbaar is voor ongeveer de helft van de prijs van de serie 7.

Met een iPhone voor zo'n budgetprijs, zegt hij, zou het bedrijf verder kunnen doordringen in Afrika, Zuid-Amerika en "delen van Azië die de huidige Android-bolwerken zijn". Het heeft zeker zin. We denken ook dat het kan helpen de Watch te verkopen, aangezien een pakket van iPhone SE en Apple Watch Series 3 voor minder dan $ 400 aantrekkelijk is.

Dit is natuurlijk meer een mening dan een feit. We zullen de komende dagen en de komende week meer te weten komen, vooral als de speculatie over de lancering van Apple correct blijkt te zijn.

Geschreven door Rik Henderson.