Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn tal van tips en trucs ingebouwd in de iOS-software van Apple - waarvan sommige voor de hand liggen, terwijl andere wat meer verborgen zijn.

We hebben een aparte functie voor sommige van onze favorieten , evenals enkele breakout-functies voor degenen die we denken dat ze gewoon briljant zijn, maar hier concentreren we ons op de camera's van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro.

Een van de beste dingen van de iPhone-camera is dat je vrijwel gewoon kunt richten en schieten en dat je meestal een fatsoenlijke foto krijgt. Er is echter zoveel meer dan dat, vooral met de Pro-modellen en enkele van de extra functies die ze bieden, zoals de macromodus.

Dus als u op zoek bent naar enkele tips om het meeste uit uw iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max te halen, vindt u hier onze beste. Er zijn hier ook enkele van de Nigeriaans-Amerikaanse ontwerper Oghalé Alex, die zijn debuutcollectie ISOKO op een iPhone 13 Pro Max schoot.

Dit zijn enkele algemene cameratips en -trucs voor de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max. Sommige zijn misschien voor de hand liggend, maar er zijn er ook waarvan u zich misschien niet bewust was.

Nadat je een foto hebt gemaakt, open je deze in de Foto's-app en gebruik je de toverstaf voor automatisch bewerken om deze een beetje te perfectioneren. Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek en tik op de toverstaf in de cirkel. Je iPhone zal dan de aanpassingen maken waarvan hij denkt dat ze je imago zullen verbeteren. Dit is een van de tips van Oghalé Alex.

Wees niet bang om je eigen aanpassingen te maken, zelfs nadat je de Auto-toverstaf hebt gebruikt. Er zijn tal van opties, zoals belichting, schittering, hooglichten, schaduwen, contrast, helderheid, waar je mee kunt spelen om een andere look te creëren.

Open je foto in de Foto's-app en tik op Bewerken in de rechterhoek. Je kunt dan ofwel op het Auto toverstaf-gereedschap tikken en van rechts naar links vegen om de verschillende opties aan te passen, of je kunt gewoon van rechts naar links vegen om de opties handmatig aan te passen. Kies wat u wilt aanpassen en verplaats de schuifregelaar eronder om wijzigingen aan te brengen.

Hoeken kunnen een groot verschil maken bij het maken van foto's. Ze kunnen niet alleen helpen om verschillende elementen te accentueren of te verbergen, maar de hoek kan ook het verhaal veranderen, vooral bij het kiezen tussen omhoog of omlaag schieten.

Een van de tips van Oghalé Alex is om de portretmodus op de iPhone te gebruiken om diepte te creëren en een professionelere uitstraling te krijgen.

Rasters zijn uitstekend geschikt om u te helpen bij het samenstellen van uw opname. Het raster is standaard uitgeschakeld op de iPhone 13 Pro, maar je kunt het eenvoudig inschakelen. Open Instellingen op je telefoon en tik op Camera. U ziet de optie om het raster in te schakelen.

Het is mogelijk om je iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zo in te stellen dat eventuele camera-instellingen die je wijzigt behouden blijven wanneer je de camera-app de volgende keer opent. Dat kunnen filters of beeldverhouding zijn, of het kan de instelling voor de nachtmodus zijn die u kiest.

Open Instellingen op je telefoon en scrol omlaag naar Camera. U moet dan op Instellingen behouden tikken, waar u vervolgens kunt kiezen om verschillende instellingen in te schakelen, van macrobediening en nachtmodus tot cameramodus (die de laatste modus behoudt) en creatieve bedieningselementen (zoals filters en beeldverhoudingen).

De iPhone 13 Pro kan opnamen maken in Dolby Vision tot 4K met 60 fps, hoewel dit niet standaard is ingeschakeld omdat het veel opslagruimte in beslag neemt. Als je er zeker van wilt zijn dat je altijd video's van de hoogste kwaliteit maakt, open je Instellingen op je telefoon en scrol je omlaag naar Camera. U kunt vervolgens Video opnemen uit de lijst selecteren en 4K bij 60 fps kiezen. In dit gedeelte kunt u ook HDR inschakelen.

De portretmodus is beschikbaar op zowel de groothoek- als telelenzen op de iPhone 13 Pro. Je kunt de nachtmodus ook gebruiken voor portretopnames op de brede camera bij weinig licht.

Er zijn zes verschillende portretmodusstijlen op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Open de camera-app op je iPhone en tik op de portretoptie boven de ontspanknop. U kunt vervolgens vegen tussen de verschillende stijlopties, met een live voorbeeld voor elke weergave terwijl u veegt.

Wanneer je je stijl hebt gekozen en je foto hebt uitgelijnd, tik je op de ontspanknop.

Zoals we al kort vermeldden, kun je portretfoto's maken met de groothoeklens of de telelens op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Om tussen de twee te schakelen, opent u de camera-app op uw telefoon en tikt u op de optie Portret. Je ziet een 1x of 3x in de linkerbenedenhoek, tik daarop in de portretmodus om tussen de twee lenzen te schakelen.

Je kunt een van de zes portretstijlen kiezen, maar daarna van gedachten veranderen zodra je de foto hebt! Maak je geen zorgen, je kunt de stijl na de opname wijzigen. Open de Foto's-app op je telefoon en tik op Bewerken in de rechterbovenhoek.

U kunt vervolgens onder aan uw scherm tussen de opties voor portretstijl schuiven om een andere belichtingsoptie te kiezen. Vergeet niet om op Gereed te tikken in de rechterbenedenhoek om op te slaan.

Net zoals je de post-opname in portretstijl wijzigt, kun je ook de diepte - achtergrondvervaging - van een portretopname wijzigen nadat je deze hebt gemaakt. Open de app Foto's en kies de portretfoto die je wilt wijzigen en tik vervolgens op Bewerken in de rechterbovenhoek.

Vanaf hier wil je op het diafragmanummer (f-nummer) in de linkerbovenhoek tikken. U kunt vervolgens de schuifregelaar onder aan de foto gebruiken om de diepte te wijzigen en de achtergrondonscherpte aan te passen. Vergeet niet om op Gereed in de rechterbenedenhoek te tikken als je klaar bent.

Als je een foto hebt gemaakt in de portretmodus, maar van gedachten bent veranderd en het effect helemaal wilt verwijderen, is dit mogelijk. Open de app Foto's en tik op de afbeelding waarvan u het portreteffect wilt verwijderen.

Boven aan het scherm boven de foto zie je Portret geel gemarkeerd. Tik hierop en het zal het portreteffect verwijderen. Je kunt het opnieuw toevoegen door opnieuw op Portret te tikken. Zorg ervoor dat u op Gereed klikt in de rechterbenedenhoek om op te slaan.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben de Macro-modus waarmee je de kleinste details kunt vastleggen met de ultragroothoeklens. Het werkt in de standaard fotomodus, maar ook in video, inclusief slowmotion en time-lapse.

Het is een geweldige modus om details vast te leggen, zoals de vacht van een hond, of in het materiaal van iets zoals Oghalé Alex deed voor zijn ISOKO-collectie, bijvoorbeeld.

Macrobediening is standaard uitgeschakeld op de iPhone 13 Pro - waarbij de lenzen gewoon automatisch schakelen - maar als je de camerabediening wilt zien om automatisch over te schakelen naar de ultragroothoeklens om macrofoto's en -video's te maken, kun je dit inschakelen in de instellingen .

Open Instellingen op je iPhone en scrol omlaag om op Camera te tikken. U moet dan Macro Control inschakelen. Wanneer u vervolgens de onderstaande stappen volgt om in de macromodus te fotograferen, ziet u het symbool in de linkerbenedenhoek verschijnen.

Als je een close-up wilt maken, of het nu een bloem, een huisdier of een ander object is, moet je zo dicht mogelijk bij je onderwerp komen - er is minimaal 20 mm nodig om de macromodus in te schakelen.

Zodra je je onderwerp hebt, plaats je de primaire focus zo dicht mogelijk bij het midden van je frame en tik je op om een specifiek focuspunt te selecteren. U kunt kiezen tussen x.5 en x1.

Fotografische stijlen zijn vergelijkbaar met een filter, maar in plaats van het effect op de hele afbeelding toe te passen, houden ze luchten en huidtinten natuurlijk. Er zijn verschillende opties, en u zult waarschijnlijk merken dat die uw favoriet is, net als bij filters.

Er zijn vijf vooraf ingestelde fotografische stijlen waaruit u kunt kiezen en u kunt ervoor kiezen om te fotograferen in de stijl die u wilt en vervolgens uw telefoon instellen om altijd in die modus te fotograferen.

Om in een fotografische stijl te fotograferen, opent u de camera-app en zorgt u ervoor dat u zich in de fotomodus bevindt. U moet dan vanaf de onderkant van de zoeker omhoog vegen om meer opties weer te geven.

De optie Fotografische stijlen is het pictogram met de drie vierkanten erin. Tik hierop en je kunt door de vijf stijlopties vegen: Standaard, Rijk contrast, Levendig warm, Warm, Koel.

De vooraf ingestelde fotografische stijlen kunnen allemaal worden aangepast, zodat u de perfecte balans tussen toon en warmte kunt vinden voor uw voorkeuren.

Open de camera-app op je telefoon en veeg omhoog vanaf de onderkant van de zoeker. Je moet dan op het pictogram met de drie vierkanten tikken en de fotografische stijl selecteren waarin je wilt fotograferen. Je ziet de toon- en warmteschuifregelaars onder de zoeker verschijnen als je een fotografische stijl hebt geselecteerd.

Je kunt beide in realtime aanpassen en als je te ver gaat en terug wilt naar de originele preset, kun je op de terugknop rechts van de Warmth- en Tone-schuifregelaars tikken om terug te keren.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het is mogelijk om je telefoon zo in te stellen dat hij altijd in een bepaalde fotografische stijl fotografeert, dus telkens wanneer je de camera-app opent en de fotomodus selecteert, wordt er automatisch opgenomen in de fotografische stijl die je selecteert, bijvoorbeeld. We houden persoonlijk van Rich Contrast, hoewel Oghalé Alex van Warm houdt, dus het draait allemaal om persoonlijke voorkeur.

Open de app Instellingen op je iPhone en scrol omlaag naar Camera. Je ziet Fotografische stijlen als een optie en als je erop tikt, kun je kiezen in welke stijl je standaard wilt fotograferen.

Je kunt meer lezen over de filmmodus in onze aparte functie, maar in een notendop kun je tijdens het filmen de focus van je onderwerp veranderen. Het neemt op in 1080p bij 30 fps, evenals Dolby Vision HDR en het mooie van de Cinematic-modus is dat je de focus tijdens het filmen of achteraf kunt veranderen.

Om in de filmmodus te fotograferen, opent u de camera op uw iPhone 13-model en kiest u de optie Filmisch onder in de zoeker boven de ontspanknop.

Als je vervolgens omhoog veegt in de zoeker (wanneer je je telefoon verticaal houdt) of van rechts naar links veegt (horizontaal), kun je de diepte aanpassen door op de 'f' te tikken en de belichting door op de cirkel te tikken met de + en -.

U kunt vervolgens op de opnameknop tikken om de opname te starten wanneer u tevreden bent met uw selecties. Tik op een onderwerp in de zoeker om tijdens het opnemen scherp te stellen. Dubbeltik om automatisch scherpstellen op een onderwerp in te stellen. U kunt het scherm ook aanraken en vasthouden om de focus op een bepaalde afstand van de camera te vergrendelen.

Net als bij foto's kun je de diepte - of achtergrondonscherpte - of een Cinematic-video wijzigen nadat je deze hebt gemaakt. Open de Foto's-app en tik op de video die je wilt bewerken.

Selecteer Bewerken in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op de 'f' bovenaan het scherm. Sleep de schuifregelaar om de diepte aan te passen, maar houd er rekening mee dat deze van toepassing is op de hele video. Je moet er ook aan denken om op Gereed te tikken als je klaar bent.

Als je bij het opnemen van je video in de Cinematic-modus niet helemaal de juiste mensen of onderwerpen in beeld hebt gekregen, kun je dit achteraf bewerken om de focus te wijzigen. Je moet de Foto's-app op je telefoon openen en op de video tikken die je wilt bewerken en vervolgens op Bewerken in de rechterbovenhoek tikken.

In de videotijdlijn onder de zoeker geven gele stippen momenten in de video aan waarop het scherpstelpunt van het ene onderwerp naar het andere verandert. U kunt de tijdlijn slepen om door uw video te gaan en er verschijnen gele vakken rond de onderwerpen waarop is scherpgesteld, terwijl witte vakken verschijnen rond onderwerpen die worden herkend maar niet scherp zijn.

Als je op een wit vierkantje tikt, verschuift de focus naar dat onderwerp. Dubbeltik en automatisch volgen van de focus schakelt over naar dat onderwerp. Houd het scherm ingedrukt om de focus op een bepaalde afstand van de camera te vergrendelen.

U kunt op de scherpstelknop tikken (geel vierkant met een cirkel in het midden bovenaan het scherm) om te schakelen tussen de automatische scherpstelling van de Camera-app en uw handmatig geselecteerde scherpstelpunten. Vergeet niet op Gereed te tikken als je klaar bent.

Geschreven door Britta O'Boyle.