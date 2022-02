Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 14 zou een welkome boost kunnen krijgen op het gebied van de levensduur van de batterij, zo is gemeld, vanwege een nieuwe 5G-chipset die hij zou kunnen gebruiken, waardoor er kleine hoeveelheden ruimte vrijkomen voor een grotere batterijcapaciteit.

Hoewel de iPhone 13 en iPhone 13 Pro al een indrukwekkende levensduur van de batterij hebben, en de rijrichting op de telefoons van Apple in dit opzicht veelbelovend is, is het interessant om een glimp op te vangen van hoe hij meer efficiëntie kan halen uit zijn vlaggenschiptelefoons.

Rapporten in Taiwan beweren dat Apple zijn 5G-chips van TSMC gaat kopen, in plaats van Samsung zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan, en dat de nieuwe chips het 6NM-proces zullen gebruiken om wat onroerend goed af te schaven en een betere efficiëntie te krijgen.

Zoals iedereen die vaak 5G gebruikt, weet, kan het je batterij behoorlijk snel leegmaken, dus beide verbeteringen zijn welkom. Hoewel het verschil in grootte maximaal millimeters zal zijn, zou elke ruimte voor een nog iets grotere batterij zijn gewicht in goud waard kunnen zijn.

Natuurlijk zal Apple ongetwijfeld werken aan het verhogen van de efficiëntie van zijn eigen technologie, van de chipset die de iPhone 14 van stroom zal voorzien tot de software die erop draait, en dit zal uiteindelijk ook een grote impact hebben op de batterijprestaties.

We zullen een tijdje moeten wachten om een officiële uitspraak over dit van Apple te krijgen, maar het is in ieder geval een positief teken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.