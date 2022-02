Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft stilletjes een nieuwe functie geïntroduceerd genaamd Tap to Pay op iPhone . Hiermee kunnen compatibele iPhones betalingen accepteren via Apple Pay, contactloze creditcards en betaalpassen en andere digitale portemonnees. Maar het beste is dat er geen extra hardware nodig is. Hier vind je alles wat je moet weten over Tap to Pay.

In februari 2022 kondigde Apple plannen aan om Tap to Pay op iPhone uit te rollen. Het stelt u in wezen in staat om mobiele apparaten als betaalterminal te gebruiken. Er wordt aangenomen dat Apple's overname van startup Mobeewave de basis van deze technologie is. De functie ondersteunt betalingen van Apple Pay, contactloze creditcards en betaalpassen en andere digitale portemonnees.

Tap to Pay is opmerkelijk omdat voorheen bedrijven die contactloze betalingen op een iPhone accepteerden, extra hardware van derden moesten gebruiken, zoals de Square Reader-dongle.

Voorlopig is het beperkt tot bedrijven en verkopers die contactloze betalingen willen accepteren via ondersteunde iOS-apps met een iPhone XS of nieuwer. Bij het afrekenen vraagt een bedrijf je om je eigen iPhone of Apple Watch, contactloze creditcard of betaalpas of een andere digitale portemonnee in de buurt van de iPhone van de verkoper te houden, waarna de betaling veilig wordt voltooid met behulp van NFC-technologie.

Met andere woorden, volgens Apple zullen alle verkopers in de toekomst hun iPhones nodig hebben om betalingen te accepteren en te verwerken.

Stripe heeft aangekondigd dat het in het voorjaar van 2022 het eerste betalingsplatform zal zijn dat "Tap to Pay on iPhone" aanbiedt aan hun zakelijke klanten, waaronder de Shopify Point of Sale-app. naar Appel. Apple Stores in de VS zullen de functie ook ergens in 2022 uitrollen.

De functie wordt later in 2022 in de VS gelanceerd. Het lijkt bij de lancering exclusief voor de VS te zijn, zonder dat andere landen zijn aangekondigd.

Hoewel Tap to Pay nog niet klaar is om te gebruiken, is de ondersteunende API beschikbaar in iOS 15.4 beta 2 (lees hier hoe je dat installeert ), waardoor de functie mogelijk wordt ingeschakeld op iPhone XS en latere modellen.

Er zijn oudere iPhones met NFC - maar voorlopig staan de iPhone 6, 7 en 8-modellen niet op de compatibele lijst.

Bekijk de handleiding van Pocket-lint over Apple Pay voor meer informatie over hoe de digitale portemonnee werkt.

Geschreven door Maggie Tillman.