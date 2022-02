Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veel Apple -kijkers hebben lang voorspeld dat Apple dit voorjaar een evenement zal houden om producten aan te kondigen, maar een nieuw rapport werpt nu wat gewicht achter die weloverwogen gissingen.

Mark Gurman van Bloomberg, een betrouwbare bron voor Apple-geruchten, heeft beweerd dat Apple op 8 maart 2022 een lenteevenement wil houden om een goedkope iPhone SE met 5G te introduceren. Het in Cupertino gevestigde bedrijf onthult mogelijk ook een vernieuwde iPad Air met ondersteuning voor 5G en een nieuwe CPU tijdens de showcase.

Lees ook: Wat is de beste iPhone? iPhone SE, 11, 12, 13 of 13 Pro?

Houd er rekening mee dat er al geruime tijd geruchten gaan over een bijgewerkt iPhone SE-model. Bloomberg zei dat het nieuwe model een snellere chip zal bieden - waarschijnlijk de A15 - en verbeterde camera's in een behuizing die vergelijkbaar is met het bestaande model met een 4,7-inch scherm. ( Die telefoon werd in 2020 gelanceerd voor $ 399 en is nog steeds beschikbaar voor die prijs.) Het is niet bekend of Touch ID zal worden opgenomen.

Gurman heeft ook gehoord dat consumenten in maart een nieuwe versie van iOS mogen verwachten met een maskervriendelijke versie van Face ID. Openbare bètasoftware voor iPhone en iPad is al beschikbaar met deze mogelijkheid.

Er wordt zelfs gefluisterd dat er in maart een nieuw Mac-model met de aangepaste CPU van Apple zou kunnen aankomen, maar verwacht het vreemd genoeg niet tijdens het hardware-evenement. Later in 2022 zal Apple mogelijk nieuwe iMac- en Mac Pro-desktops, een opnieuw ontworpen MacBook Air, een bijgewerkte MacBook Pro, drie Apple Watches en vier iPhone 14-modellen uitrollen. Oh, en er worden ook nieuwe AirPods verwacht.

Als dat je niet interesseert omdat je je hoop hebt gevestigd op een Apple mixed reality AR/VR-headset , moet je misschien even wachten, want die komt blijkbaar pas in 2023.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Maggie Tillman.