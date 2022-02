Apple iPhone SE 3 en twee iPads verschijnen in importgegevens

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting de volgende generatie van de iPhone SE in de eerste helft van dit jaar aankondigen, en er zijn ook aanwijzingen dat er ook een aantal nieuwe iPads zullen verschijnen.

Er zijn veel geruchten geweest over de iPhone SE 3 - of iPhone SE Plus zoals het ook wordt genoemd - en velen beweren dat het in maart of april 2022 zal aankomen, en het laatste rapport lijkt dit te ondersteunen.

91 Mobiles heeft beweerd dat bronnen uit de branche hebben gezegd dat er een nieuwe budget-iPhone en twee iPad-modellen zijn geïmporteerd in India om te testen. Blijkbaar is het iPhone-model geïmporteerd onder de modelnummers A2595, A2783 en A2784 en zou het ongeveer $ 300 kosten.

Er worden geen details meer gegeven in het rapport over het apparaat, hoewel het naar verwachting de 4,7-inch iPhone SE zal zijn die naar verluidt een vergelijkbaar ontwerp biedt als zijn voorganger, maar met een processorbump en 5G-mogelijkheden.

Er wordt beweerd dat de geïmporteerde iPad-modellen de modelnummers A2588 en A2589 hebben, evenals A2757 en A2761. De eerste twee zullen naar verwachting een nieuwe iPad Air zijn , met een prijs tussen de $500 en $700 volgens het rapport, terwijl de twee laatste modelnummers een goedkopere iPad zijn, met een prijs van rond de $300.

Voorlopig is er nog niets officieel, al kun je alle geruchten rondom de iPhone SE 3 lezen in onze aparte round-up feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.