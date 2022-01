Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel Apple zojuist iOS 15.3 heeft uitgebracht, gaat het al vooruit met iOS 15.4, door een bètaversie uit te geven voor ontwikkelaars.

De software-update is nog niet officieel beschikbaar voor het publiek; het is alleen beschikbaar voor ontwikkelaars om te testen. Maar het introduceert wel een bijzonder opwindende nieuwe functie: de mogelijkheid om je iPhone te ontgrendelen via Face ID terwijl je een masker draagt - geen Apple Watch vereist. Apple zei dat de iPhone met de bètaversie van iOS 15.4 nu "de unieke kenmerken rond het oog kan herkennen om te verifiëren", maar het merkte op dat Face ID nog steeds het meest nauwkeurig is wanneer het is ingesteld voor volledige gezichtsherkenning.

De functie werkt ook als u een bril draagt, maar geen zonnebril.

Houd er rekening mee dat Apple iPhone-gebruikers al lang toestaat hun apparaat te ontgrendelen via Face ID - zolang ze een Apple Watch als sleutel bezaten en gebruikten.

Met de nieuwe bètaversie van iOS 15.4 voor ontwikkelaars hoopt Apple echter van die onhandige eis af te komen. Maar je moet de optie nog steeds inschakelen. Selecteer in het gedeelte Gezichts-ID en toegangscode van de app Instellingen op uw iPhone de optie 'Gezichts-ID gebruiken met een masker' om aan de slag te gaan. Zo snel en gemakkelijk is het.

Het is belangrijk op te merken dat het publiek de Face ID niet kan gebruiken met een maskerfunctie tot iOS 15.4-releases, en zelfs dan zou Apple het uit de officiële release kunnen halen vanwege bugs. Toch is het feit dat ontwikkelaars het nu kunnen testen een goed teken dat het eerder vroeger dan later komt.

Geschreven door Maggie Tillman.