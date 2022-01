Apple iPhone SE 5G en nieuwe iPad Air verwacht in maart of april

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn de afgelopen maanden een aantal geruchten geweest over de volgende Apple iPhone SE , maar de nieuwste komt van een zeer betrouwbare bron, samen met een paar extra stukjes informatie over wat er nog meer van de Cupertino-gigant zal komen.

Mark Gurman van Bloomberg heeft beweerd dat het volgende Apple-evenement zoals gebruikelijk in maart of april zal plaatsvinden en dat er een reeks kleine updates zal worden aangekondigd, waaronder de iPhone SE met 5G, een nieuwe chip en een vergelijkbaar ontwerp als zijn voorganger.

Gurman gelooft ook dat het voorjaarsevenement een update van de uitstekende iPad Air (2020) zal zien, maar beweert dat de iPad in het midden van het assortiment waarschijnlijk de A15-chip van de iPhone 13 zal krijgen , die overeenkomt met die van de iPad mini .

Het rapport speculeerde ook over wat er nog meer zou kunnen verschijnen, waarbij Gurman ervan uitging dat de iPad Pro-lijn pas later in de lente zou komen, maar dat er in de eerste helft van 2022 een duurdere Mac mini of iMac zou kunnen verschijnen met de M1 Pro-chip .

In termen van het traditionele herfstevenement zei Gurman dat Apple "het breedste scala aan nieuwe hardwareproducten in zijn geschiedenis klaarmaakt". Hij gelooft dat dit vier iPhones, drie Apple Watches, een low-end MacBook Pro, een bijgewerkte iMac, een nieuwe MacBook Air, evenals een low-end iPad en nieuwe iPad Pro's omvat. Hij zei ook dat de AirPod Pro 's een update zouden krijgen.

Voorlopig is alles speculatie, hoewel je alle geruchten over enkele van de verschillende producten kunt lezen in onze afzonderlijke functies .

Geschreven door Britta O'Boyle.