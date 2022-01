Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn zoveel tips en trucs ingebouwd in de software van de iPhone , waarvan sommige leuk en duidelijk zijn, terwijl andere wat meer verborgen zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat er een snellere manier is om tussen tabbladen in Safari te wisselen dan op de vierkantjes in de rechterbenedenhoek te moeten tikken en vervolgens een ander tabblad te kiezen?

Nou, die is er en we gaan je vertellen hoe. U kunt ons later bedanken.

Er zijn een aantal manieren om tussen tabbladen te schakelen wanneer u Safari op uw iPhone gebruikt. U kunt de standaardmanier gebruiken, waarbij u op de twee vierkanten in de rechterbenedenhoek tikt en een ander tabblad selecteert, of u kunt de onderstaande stappen volgen.

Safari openen Veeg naar rechts of links op de adresbalk Dat is het! Elke veegbeweging brengt je naar een tabblad dat je al hebt geopend.

Net als bij het schakelen tussen tabbladen in Safari, kun je op de twee vierkanten in de rechterbenedenhoek tikken om al je geopende tabbladen te zien. Er is echter een snellere manier.

Safari openen Veeg omhoog vanaf de onderkant van een geopend tabblad Dat is het! Je ziet al je geopende tabbladen in een raster verschijnen, net als wanneer je op de twee vierkanten tikt.

U hoeft verder niets te weten over het wisselen van tabbladen, maar we hebben hieronder een aantal favoriete tips waarvan u misschien nog niets weet.

Geschreven door Britta O'Boyle.