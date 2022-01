Hoe de donkere modus op de iPhone snel in te schakelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er was een tijd dat de donkere modus op een app een vrij grote functie was, maar dat is niet langer het geval, met de donkere modus nu op systeemniveau op zowel Android als iPhone .

Je kunt ervoor kiezen om de donkere modus zo in te stellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld op basis van het tijdstip van de dag, of je kunt deze zelf instellen wanneer je maar wilt, maar je hoeft niet altijd naar Instellingen op je iPhone te gaan als je deze stappen hieronder volgt.

Om de donkere modus op je iPhone in te schakelen, moet je naar Instellingen> Weergave en helderheid> Tik op Donker gaan. Vanaf hier kunt u een automatisch schema instellen met opties om de donkere modus tot zonsopgang te laten inschakelen, of u kunt een aangepast schema kiezen.

Het is ook mogelijk om het pictogram voor de donkere modus aan je Control Center toe te voegen, waarmee je kunt schakelen tussen de donkere en lichte modus op je iPhone door gewoon vanaf de bovenkant van je scherm naar beneden te vegen - een stuk sneller dan elke keer naar Instellingen te gaan.

Om het pictogram voor de donkere modus aan uw Control Center toe te voegen:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Controlecentrum Druk op "+" naast Donkere modus

Om te schakelen tussen de donkere en lichte modus nadat je de bovenstaande stappen hebt gevolgd, veeg je naar beneden vanaf de rechterbovenhoek van je iPhone-scherm als je een Face ID iPhone hebt , of omhoog vanaf de onderkant voor degenen met een Touch ID iPhone en tik je op de Pictogram Donkere modus (zwart-wit halve en halve cirkel).

Dat is het. Door op het pictogram Donkere modus te tikken, kunt u naar wens schakelen tussen de donkere en de lichte modus.

Geschreven door Britta O'Boyle.