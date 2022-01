Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchtenmolen is op volle kracht voor de Apple iPhone 14 en hoewel we nog maanden en maanden verwijderd zijn van de release, zijn er een aantal rapporten geweest die suggereren wat we kunnen verwachten.

Volgens de laatste berichten zullen alle vier de iPhone 14-modellen - waarvan beweerd wordt dat het de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn - worden geleverd met ProMotion-schermen van 120 Hz.

In een onderzoeksnota met Haitong International Securities ( via MacRumours ) zegt analist Jeff Pu dat alle vier de 2022 iPhones een snellere verversingssnelheid zullen hebben, vergeleken met alleen de Pro-modellen die deze aanbieden zoals de iPhone 13-serie .

Pu beweerde ook dat de iPhone 14 en iPhone 14 Max 6 GB RAM zouden bieden, net als de iPhone 14 Pro-modellen. De iPhone 13 mini en iPhone 13 zouden 4 GB RAM bieden in vergelijking met de 6 GB van de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max, dus er is een toename van de basismodellen voor dit jaar.

Er is eerder gemeld dat de hoofdcamera een 48-megapixelsensor zal zijn, wat Pu ook stelt, maar misschien nog twijfelachtiger, er wordt beweerd dat opslagopties voor de iPhone 14 en iPhone 14 Max beginnen bij 64 GB, terwijl de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max begint bij 256 GB.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar alle laatste geruchten lees je in onze aparte iPhone 14 feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.