(Pocket-lint) - Er zijn de laatste tijd een aantal geruchten rond de volgende iPhone geweest, maar hoewel veel daarvan gericht waren op de voorkant van het apparaat, bevat het laatste rapport nieuws over de achterkant.

Volgens een TrendForce-rapport (via 91 Mobiles) zullen de Apple iPhone 14 Pro en 14 Pro Max worden geleverd met een 48-megapixel primaire camerasensor, wat een grote sprong voorwaarts in resolutie betekent ten opzichte van de 12-megapixelsensor die momenteel aan boord van de iPhone 13 zit. Pro-modellen .

Er wordt beweerd dat de verhoging van de resolutie bedoeld is om de iPhone 14 Pro-modellen in staat te stellen 8K-video-opnames te ondersteunen en er wordt gezegd dat de 14 Pro-camera's ook andere resoluties kunnen opnemen, terwijl ze ook pixelbinning-technologie gebruiken.

Andere geruchten hebben eerder gesuggereerd dat de iPhone 14 Pro-modellen de camera aan de voorkant en de Face ID-sensoren zouden kunnen zien veranderen in een pilvorm, weg van de inkeping die we sinds de iPhone X hebben gezien. Er wordt ook gezegd dat alle modellen in de iPhone 14 serie zal worden verplaatst naar 120 Hz verversingsfrequenties en de Lightning-poort kan worden ingeruild voor USB Type-C.

Voorlopig is er natuurlijk niets officieel, en dat zal ook niet veel later dit jaar zijn. Alle geruchten rondom de iPhone 14-modellen lees je in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.