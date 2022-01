Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel het nog maar een paar maanden geleden is dat de laatste iPhone debuteerde , is de geruchtenmolen in volle gang voor de volgende iteratie .

De nieuwste sappige weetjes zijn afkomstig van een bron die zich richt op hoe de zogenaamde iPhone 14 Pro eruit zou kunnen zien en hoe deze eruit zou kunnen zien op de afdeling biometrie.

Twitter-leaker DylanDKT heeft beweerd dat de iPhone 14 Pro een pilvormige perforatie-uitsparing zal hebben voor de camera aan de voorzijde, en dat het grootste deel van Apple's Face ID-technologie onder het scherm zal worden verborgen in plaats van een grote inkeping te gebruiken. Dit ontwerp kan echter worden beperkt tot de iPhone 14 Pro-modellen. Het lijkt erop dat de standaard iPhone 14-modellen voorbestemd zijn om de bestaande Face ID-inkeping te behouden.

Houd in gedachten dat de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo vorig jaar voor het eerst zei dat de iPhone 14 Pro- en 14 Pro Max-modellen een perforatieontwerp zullen gebruiken. Kuo beweerde verder dat Apple van plan is om Touch ID terug te brengen in de vorm van een vingerafdrukscanner onder het scherm, maar dat zal pas in 2023 gebeuren.

Tot slot beweerde DylanDKT dat Apple in 2022 een bijgewerkte iPhone SE zal uitbrengen. Het zal veel lijken op de 2020 iPhone SE, maar het introduceert 5G en vernieuwde specificaties. Een iPhone SE met een nieuw design dat lijkt op de iPhone XR en iPhone 11 - maar met een kleiner scherm - zou in 2024 kunnen volgen.

Er is zelfs een opvouwbare iPhone in ontwikkeling. Maar het bevindt zich in de prototypefase , waarbij Apple nog niet overtuigd is om er een voor consumenten te lanceren.