Hoe u minder van iemand kunt zien in uw iPhone-fotoherinneringen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Foto's-app van Apple heeft een aantal geweldige functies, van de mogelijkheid om tekst, mensen en plaatsen te zoeken tot de secties Uitgelichte foto's en Herinneringen op het tabblad Voor jou.

Het enige probleem met de secties Uitgelichte foto's en Herinneringen is dat ze je soms doen denken aan mensen, huisdieren of herinneringen waar je misschien niet aan herinnerd wilt worden.

Misschien is er iemand overleden en is het moeilijk om foto's van die foto's te zien, tenzij je ervoor kiest om zelf naar die foto's te kijken in plaats van verrast te worden door de Foto's-widget, of misschien heb je het onlangs met iemand uitgemaakt.

Gelukkig is er een gemakkelijke manier om te bepalen van wie je minder wilt zien in je iPhone Photos Memories en Featured Photos.

Beste smartphone 2022: we testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 5 januari 2022

Volg de onderstaande stappen om minder van iemand in je iPhone Foto's Herinneringen en Uitgelichte foto's te zien. Het is vermeldenswaard dat foto's van de persoon nog steeds kunnen verschijnen als hun gezicht niet wordt herkend of gedeeltelijk wordt verduisterd.

Open de Foto's-app op je iPhone Tik op het gedeelte Voor jou onder aan je scherm Tik op een foto in het gedeelte Uitgelichte foto's met de persoon die je minder wilt laten zien Tik op het "i"-symbool onderaan je scherm in het midden Tik op de miniatuur van de persoon die in de linkerbenedenhoek van de foto verschijnt Kies "functie minder" Kies "Benoem deze persoon minder" of "Benoem deze persoon nooit" Selecteer Bevestigen

Als je voor het eerste kiest, kan de persoon in kwestie wel op groepsfoto's verschijnen, maar individuele foto's niet. Kies je voor het laatste, dan verschijnen er geen foto's van hen in Herinneringen, ook geen groepsfoto's.

U kunt ook naar het gedeelte Albums van het tabblad Foto's gaan en deze stappen volgen.

Tik op Mensen en plaatsen Tik op de persoon die je minder wilt laten zien Tik op de cirkel en de drie stippen in de rechterbovenhoek van je scherm Tik op "Feature [naam van persoon] Minder" Kies "Benoem deze persoon minder" of "Benoem deze persoon nooit" Selecteer Bevestigen