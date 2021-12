Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je een video waar je helemaal gek op bent en die je graag zou willen veranderen in een live wallpaper voor het vergrendelscherm van je iPhone? In deze stapsgewijze handleiding leert u precies dat te doen - en het kost u minder dan een minuut.

Live-achtergronden zijn in wezen live-fotos die zijn ingesteld op het vergrendelscherm van uw iPhone. Live-fotos bieden een GIF-achtig animatie-effect op de iPhone 6s en nieuwer (exclusief iPhone SE). Wanneer ingesteld als een live wallpaper, kun je geforceerd op je scherm drukken en het zal spelen. Maar het werkt alleen op het vergrendelscherm - niet op het startscherm. Naast de live wallpapers van Apple, kun je live wallpapers maken van elke video die op je filmrol is opgeslagen.

Klaar om je vergrendelingsscherm op te fleuren? Eerst moet je een video converteren naar een live foto, en dan kun je deze instellen als je vergrendelingsscherm live wallpaper. Het kan elke video zijn die je hebt gemaakt of een video die je in je filmrol hebt opgeslagen - zelfs een TikTok-video die je hebt gedownload als je echt wilt.

Als je een video in je filmrol wilt gebruiken, moet je een aparte app van derden gebruiken om er eerst een live foto van te maken. Zoek naar "live wallpaper" in de Apple App Store en je ziet een overvloed aan opties waarmee je live fotos kunt maken van videos. In het kader van deze handleiding laten we u zien hoe u de intoLive-app gebruikt. Het is gratis te downloaden en te gebruiken, maar er is een Pro-versie die meer bewerkingstools ontgrendelt.

Download en start de intoLive-app . Nadat je het toegang hebt verleend tot je filmrol, selecteer je een video. Je kunt videos van elke lengte kiezen.

intoLive Free kan alleen live fotos maken van maximaal 5 seconden lang. De videobewerkingspagina wordt geopend. Gebruik de schuifregelaar om te kiezen welk deel ervan je in een live foto wilt veranderen. Je kunt ook filters toevoegen, de snelheid van de video wijzigen en meer.

Sommige opties zijn vergrendeld achter de intoLive Pro-betaalmuur. Tik als je klaar bent op Maken in de rechterbovenhoek. Selecteer hoe vaak u de Live Photo wilt herhalen, Geen herhaling is de standaardinstelling. IntoLive maakt je live foto. Tik als je klaar bent op Live-foto opslaan. Je nieuwe live foto vind je in de Fotos-app.

Het enige dat u hier hoeft te doen, is een TikTok-video vinden die u leuk vindt en deze vervolgens op uw filmrol opslaan als een live foto - geen andere app vereist. Voor Halloween hebben we deze TikTok opgeslagen als een live foto en ingesteld als onze live wallpaper. We hoefden het TikTok-watermerk niet eens uit te snijden, omdat het zonder dit kan worden opgeslagen.

Open de TikTok-app op je iPhone en zoek de video die je wilt. Tik op het pictogram Delen (de gebogen pijl) op de video. Selecteer live foto uit de tweede rij met opties. De video wordt omgezet in een live foto. Je nieuwe live foto vind je in de Fotos-app.

Zodra je je video of TikTok-video hebt geconverteerd naar een live foto, kun je deze instellen als je live wallpaper op je iPhone-vergrendelingsscherm.

Om een live foto als live wallpaper in te stellen, ga je naar Instellingen > Achtergrond > Kies een nieuwe achtergrond. Zoek uw live-foto in de mappen Alle fotos of Recent en selecteer deze vervolgens. U kunt inzoomen en de live foto verplaatsen zoals u wilt. Als u tevreden bent, tikt u op Instellen en kiest u vervolgens Vergrendelscherm instellen. Als je nu geforceerd op het vergrendelscherm drukt, wordt je live foto afgespeeld.

Bekijk hier de ondersteuningspagina van Apple over het instellen van live fotos als achtergrond. Pocket-lint heeft hier ook een gids over de live-fotofunctie van Apple. Ten slotte, als je echt een tandje bij wilt zetten, kun je de esthetiek van je iPhone-startscherm volledig aanpassen door deze handleiding hier te volgen.

