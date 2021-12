Onderdelen en servicegeschiedenis van Apple iPhone controleren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn helaas momenten waarop ongelukken gebeuren en dingen kapot gaan, inclusief iPhones. Of u nu een batterij moet vervangen, uw scherm kapot heeft gemaakt of dat er iets anders ernstigs aan de hand is, u wilt er zeker van zijn dat deze goed wordt gerepareerd om toekomstige problemen te voorkomen.

Je kunt natuurlijk zelf langs Apple gaan, maar er zijn ook onafhankelijke reparatiebedrijven die dat kapotte scherm kunnen laten repareren of je iPhone weer aan de praat kunnen krijgen. Sommige van die winkels zullen door Apple worden gecertificeerd onder het Apple Authorized Service Program, terwijl andere Apple onderdelen en tools kunnen krijgen onder het Apples Independent Repair Provider Program. Er is ook een zelfbedieningsreparatieprogramma.

Of je nu Apple, een geautoriseerde serviceprovider of Joe Bloggs gebruikt, er is een functie waarmee je kunt controleren of de onderdelen die zijn gebruikt om je iPhone te repareren echt waren. Dit is wat u moet weten.

Ten eerste moet u ervoor zorgen dat u iOS 15.2 of hoger gebruikt om de functie Onderdelen- en servicegeschiedenis te zien. Om te controleren op de laatste update, open je Instellingen > Algemeen > Software-update.

De onderdelen- en servicegeschiedenis van uw iPhone bekijken:

Open instellingen Tik op Algemeen Ga naar Over Tik op Onderdelen- en servicegeschiedenis

U kunt de onderdelen- en servicegeschiedenis alleen zien als er reparaties aan uw iPhone zijn uitgevoerd.

Afhankelijk van uw iPhone wordt er verschillende informatie aangeboden onder de functie onderdelen en servicegeschiedenis.

Degenen die een iPhone XS, XS Max en later hebben, inclusief iPhone SE (2e generatie), kunnen zien of de batterij is vervangen.

Voor degenen met de iPhone 11-modellen, iPhone 12-modellen of iPhone 13- modellen: u kunt de geschiedenis van de batterij bekijken en de vervanging weergeven.

Degenen die een iPhone 12- of iPhone 13-model hebben, kunnen de servicegeschiedenis zien op de batterij, het scherm en de camera.

Als een reparatie is uitgevoerd met een origineel Apple-onderdeel, ziet u ernaast Origineel Apple-onderdeel. Als een reparatie is uitgevoerd met een niet-origineel onderdeel, als een onderdeel is geïnstalleerd, als een onderdeel eerder in een andere iPhone is gebruikt of als het onderdeel niet werkt zoals het hoort, ziet u Onbekend onderdeel.