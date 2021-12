Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple Pay heeft een aantal uitstekende functies ingebouwd. Het is een van de handigste manieren om te betalen, niet alleen omdat er geen limiet is zoals bij een contactloze kaart, maar ook omdat u uw pincode niet hoeft te onthouden en zelfs uw kaarten niet bij u hoeft te hebben.

Een van de beste functies is echter de Express Travel Card-functie. Stel dit in - wat supereenvoudig is om te doen - en je kunt letterlijk met je iPhone of Watch op een compatibele betaalterminal tikken - zoals New Yorks Metro of Londons Underground en je wordt meteen doorgelaten.

Hier vindt u alles wat u moet weten over de functie Express Travel Card in Apple Pay , hoe u deze kunt gebruiken en instellen.

Met de Express Travel Card-functie in Apple Pay kunt u een van de kaarten die u in Apple Pay hebt ingesteld, aanwijzen als een reiskaart die geen Touch ID- of Face ID- verificatie vereist bij gebruik met een ondersteunde betaalterminal voor openbaar vervoer.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 3 December 2021

Normaal gesproken moet u bij het gebruik van Apple Pay uw kaart verifiëren voordat u met uw iPhone op de betaalterminal tikt om te betalen met uw vingerafdruk en Touch ID of Face ID en uw gezicht, afhankelijk van uw iPhone-model. Met Apple Watch hoef je alleen maar dubbel op de zijknop onder de Digital Crown te tikken, wat soms handiger is, vooral als je een masker draagt.

Als u echter de Express Travel Card-functie instelt, hoeft u de geselecteerde kaart niet te verifiëren en hoeft u ook niet dubbel op de zijknop op Apple Watch te tikken. Met deze functie kunt u eenvoudig naar een compatibele betaalterminal voor het openbaar vervoer lopen en er met uw iPhone of Apple Watch tegenaan tikken.

Nadat u de Express Travel Card op Apple Pay hebt ingesteld, is deze heel gemakkelijk te gebruiken. Je hoeft alleen maar met je iPhone of Apple Watch tegen de OV-betaalautomaat te tikken.

De kaart die je hebt geselecteerd, werkt automatisch en laat je door de barrières, zonder enige authenticatie en je hoeft hem ook niet te ontgrendelen. Voor degenen met een iPhone XS of nieuwer, of een Apple Watch Series 4 of nieuwer, werkt het ook tot vijf uur nadat uw batterij leeg is.

Het enige dat u hoeft te onthouden, is hetzelfde apparaat te gebruiken wanneer u in- en uittikt. Als u bijvoorbeeld uw iPhone gebruikt om in te tikken, moet u uw iPhone gebruiken om uit te tikken in plaats van uw Apple Watch en vice versa.

Volg deze stappen om de functie Express Travel Card op de iPhone in te schakelen:

Open instellingen Tik op Wallet & Apple Pay Tik op Express-reiskaart Selecteer de kaart waarmee je automatisch het openbaar vervoer wilt betalen

Volg deze stappen om de Express Travel Card-functie op Apple Watch in te schakelen:

Open de Apple Watch-app op je iPhone Tik op Wallet & Apple Pay Tik op Express-reiskaart Selecteer de kaart waarmee je automatisch het openbaar vervoer wilt betalen Voer desgevraagd uw Apple Watch-toegangscode in op uw Watch